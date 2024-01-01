5 Güney Afrika randından Malavi kvaçasına

Reel döviz kuru ile ZAR → MWK çevirin

5 zar
473,96 mwk

1,000R ZAR = 94,79MK MWK

20:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
Döviz kurunu takip edin

Bu para birimleri arasında para gönderemiyoruz

Bunun üzerinde çalışıyoruz. Haber almak için kaydolun ve en kısa zamanda size haber verelim.

Mümkün olduğunda bildirim alın

ZAR → MWK çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 0
Reel piyasa kuru

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

1 ZAR → MWKSon 30 günSon 90 gün
Yüksek96,571096,5710
Düşük93,781591,1879
Ortalama95,035694,3650
Değişim0.36%1.21%
Tüm geçmişi görüntüleyin

1 ZAR → MWK istatistikleri

ZAR → MWK kurunun performansı son 30 günde en yüksek 96,5710, en düşük 93,7815 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 95,0356 oldu. ZAR → MWK kurundaki değişiklik 0.36 değerindeydi.

ZAR → MWK kurunun performansı son 90 günde en yüksek 96,5710, en düşük 91,1879 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 94,3650 oldu. ZAR → MWK kurundaki değişiklik 1.21 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDGBPEURXOFAUDZMWMVRMXN
1 USD10,7810,917601,2021,53625,90815,20519,174
1 GBP1,28111,174769,8391,96733,17619,4724,552
1 EUR1,0910,8521655,9411,67628,26716,58920,92
1 XOF0,0020,0010,00210,0030,0430,0250,032

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Güney Afrika randından Malavi kvaçasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ZAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MWK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ZAR → MWK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Güney Afrika randı için en iyi döviz çiftleri

ZAR → USD

ZAR → GBP

ZAR → EUR

ZAR → XOF

ZAR → AUD

ZAR → ZMW

ZAR → MVR

ZAR → MXN

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Güney Afrika Randı / Malavi Kvaçası
1 ZAR94,79250 MWK
5 ZAR473,96250 MWK
10 ZAR947,92500 MWK
20 ZAR1.895,85000 MWK
50 ZAR4.739,62500 MWK
100 ZAR9.479,25000 MWK
250 ZAR23.698,12500 MWK
500 ZAR47.396,25000 MWK
1000 ZAR94.792,50000 MWK
2000 ZAR189.585,00000 MWK
5000 ZAR473.962,50000 MWK
10000 ZAR947.925,00000 MWK
Çevrim kurları Malavi Kvaçası / Güney Afrika Randı
1 MWK0,01055 ZAR
5 MWK0,05275 ZAR
10 MWK0,10549 ZAR
20 MWK0,21099 ZAR
50 MWK0,52747 ZAR
100 MWK1,05494 ZAR
250 MWK2,63735 ZAR
500 MWK5,27470 ZAR
1000 MWK10,54940 ZAR
2000 MWK21,09880 ZAR
5000 MWK52,74700 ZAR
10000 MWK105,49400 ZAR