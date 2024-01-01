1 Güney Afrika randından Maldivler rufiyaasına

Reel döviz kuru ile ZAR → MVR çevirin

1 zar
0,83 mvr

1,000R ZAR = 0,8315MVR MVR

20:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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ZAR → MVR çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 ZAR → MVRSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,85790,8579
Düşük0,82570,8051
Ortalama0,83740,8344
Değişim-0.19%1.26%
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1 ZAR → MVR istatistikleri

ZAR → MVR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,8579, en düşük 0,8257 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,8374 oldu. ZAR → MVR kurundaki değişiklik -0.19 değerindeydi.

ZAR → MVR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,8579, en düşük 0,8051 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,8344 oldu. ZAR → MVR kurundaki değişiklik 1.26 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDGBPEURXOFAUDZMWMVRMXN
1 USD10,7810,917601,2021,53625,90815,20519,174
1 GBP1,28111,174769,8391,96733,17619,4724,552
1 EUR1,0910,8521655,9411,67628,26716,58920,92
1 XOF0,0020,0010,00210,0030,0430,0250,032

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Güney Afrika randından Maldivler rufiyaasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ZAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MVR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ZAR → MVR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Güney Afrika randı için en iyi döviz çiftleri

ZAR → USD

ZAR → GBP

ZAR → EUR

ZAR → XOF

ZAR → AUD

ZAR → ZMW

ZAR → MVR

ZAR → MXN

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Güney Afrika Randı / Maldivler Rufiyaası
1 ZAR0,83154 MVR
5 ZAR4,15771 MVR
10 ZAR8,31542 MVR
20 ZAR16,63084 MVR
50 ZAR41,57710 MVR
100 ZAR83,15420 MVR
250 ZAR207,88550 MVR
500 ZAR415,77100 MVR
1000 ZAR831,54200 MVR
2000 ZAR1.663,08400 MVR
5000 ZAR4.157,71000 MVR
10000 ZAR8.315,42000 MVR
Çevrim kurları Maldivler Rufiyaası / Güney Afrika Randı
1 MVR1,20258 ZAR
5 MVR6,01290 ZAR
10 MVR12,02580 ZAR
20 MVR24,05160 ZAR
50 MVR60,12900 ZAR
100 MVR120,25800 ZAR
250 MVR300,64500 ZAR
500 MVR601,29000 ZAR
1000 MVR1.202,58000 ZAR
2000 MVR2.405,16000 ZAR
5000 MVR6.012,90000 ZAR
10000 MVR12.025,80000 ZAR