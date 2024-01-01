250 Güney Afrika randından Makau patacasına

Reel döviz kuru ile ZAR → MOP çevirin

250 zar
109,94 mop

1,000R ZAR = 0,4398MOP$ MOP

20:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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ZAR → MOP çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 ZAR → MOPSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,44790,4483
Düşük0,43640,4241
Ortalama0,44170,4388
Değişim-0.13%1.38%
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1 ZAR → MOP istatistikleri

ZAR → MOP kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,4479, en düşük 0,4364 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,4417 oldu. ZAR → MOP kurundaki değişiklik -0.13 değerindeydi.

ZAR → MOP kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,4483, en düşük 0,4241 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,4388 oldu. ZAR → MOP kurundaki değişiklik 1.38 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDGBPEURXOFAUDZMWMVRMXN
1 USD10,7810,917601,2021,53625,90815,20519,174
1 GBP1,28111,174769,8391,96733,17619,4724,552
1 EUR1,0910,8521655,9411,67628,26716,58920,92
1 XOF0,0020,0010,00210,0030,0430,0250,032

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Güney Afrika randından Makau patacasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ZAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MOP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ZAR → MOP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Güney Afrika randı için en iyi döviz çiftleri

ZAR → USD

ZAR → GBP

ZAR → EUR

ZAR → XOF

ZAR → AUD

ZAR → ZMW

ZAR → MVR

ZAR → MXN

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Güney Afrika Randı / Makau Patakası
1 ZAR0,43977 MOP
5 ZAR2,19887 MOP
10 ZAR4,39774 MOP
20 ZAR8,79548 MOP
50 ZAR21,98870 MOP
100 ZAR43,97740 MOP
250 ZAR109,94350 MOP
500 ZAR219,88700 MOP
1000 ZAR439,77400 MOP
2000 ZAR879,54800 MOP
5000 ZAR2.198,87000 MOP
10000 ZAR4.397,74000 MOP
Çevrim kurları Makau Patakası / Güney Afrika Randı
1 MOP2,27390 ZAR
5 MOP11,36950 ZAR
10 MOP22,73900 ZAR
20 MOP45,47800 ZAR
50 MOP113,69500 ZAR
100 MOP227,39000 ZAR
250 MOP568,47500 ZAR
500 MOP1.136,95000 ZAR
1000 MOP2.273,90000 ZAR
2000 MOP4.547,80000 ZAR
5000 MOP11.369,50000 ZAR
10000 MOP22.739,00000 ZAR