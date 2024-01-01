100 Güney Afrika randından Fas dirhemine

Reel döviz kuru ile ZAR → MAD çevirin

100 zar
53,86 mad

1,000R ZAR = 0,5386د.م. MAD

20:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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ZAR → MAD çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 ZAR → MADSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,54630,5554
Düşük0,53580,5207
Ortalama0,54140,5415
Değişim-0.57%-0.61%
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1 ZAR → MAD istatistikleri

ZAR → MAD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,5463, en düşük 0,5358 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,5414 oldu. ZAR → MAD kurundaki değişiklik -0.57 değerindeydi.

ZAR → MAD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,5554, en düşük 0,5207 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,5415 oldu. ZAR → MAD kurundaki değişiklik -0.61 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDGBPEURXOFAUDZMWMVRMXN
1 USD10,7810,917601,2021,53625,90815,20519,174
1 GBP1,28111,174769,8391,96733,17619,4724,552
1 EUR1,0910,8521655,9411,67628,26716,58920,92
1 XOF0,0020,0010,00210,0030,0430,0250,032

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Güney Afrika randından Fas dirhemine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ZAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MAD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ZAR → MAD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Güney Afrika randı için en iyi döviz çiftleri

ZAR → USD

ZAR → GBP

ZAR → EUR

ZAR → XOF

ZAR → AUD

ZAR → ZMW

ZAR → MVR

ZAR → MXN

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Güney Afrika Randı / Fas Dirhemi
1 ZAR0,53864 MAD
5 ZAR2,69320 MAD
10 ZAR5,38640 MAD
20 ZAR10,77280 MAD
50 ZAR26,93200 MAD
100 ZAR53,86400 MAD
250 ZAR134,66000 MAD
500 ZAR269,32000 MAD
1000 ZAR538,64000 MAD
2000 ZAR1.077,28000 MAD
5000 ZAR2.693,20000 MAD
10000 ZAR5.386,40000 MAD
Çevrim kurları Fas Dirhemi / Güney Afrika Randı
1 MAD1,85653 ZAR
5 MAD9,28265 ZAR
10 MAD18,56530 ZAR
20 MAD37,13060 ZAR
50 MAD92,82650 ZAR
100 MAD185,65300 ZAR
250 MAD464,13250 ZAR
500 MAD928,26500 ZAR
1000 MAD1.856,53000 ZAR
2000 MAD3.713,06000 ZAR
5000 MAD9.282,65000 ZAR
10000 MAD18.565,30000 ZAR