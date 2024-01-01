10 Güney Afrika randından Komor frangına

Reel döviz kuru ile ZAR → KMF çevirin

10 zar
247 kmf

1,000R ZAR = 24,66CF KMF

20:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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ZAR → KMF çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 ZAR → KMFSon 30 günSon 90 gün
Yüksek25,153125,6032
Düşük24,623923,8184
Ortalama24,876624,8184
Değişim-1.02%-0.01%
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1 ZAR → KMF istatistikleri

ZAR → KMF kurunun performansı son 30 günde en yüksek 25,1531, en düşük 24,6239 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 24,8766 oldu. ZAR → KMF kurundaki değişiklik -1.02 değerindeydi.

ZAR → KMF kurunun performansı son 90 günde en yüksek 25,6032, en düşük 23,8184 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 24,8184 oldu. ZAR → KMF kurundaki değişiklik -0.01 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDGBPEURXOFAUDZMWMVRMXN
1 USD10,7810,917601,2021,53625,90815,20519,174
1 GBP1,28111,174769,8391,96733,17619,4724,552
1 EUR1,0910,8521655,9411,67628,26716,58920,92
1 XOF0,0020,0010,00210,0030,0430,0250,032

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Güney Afrika randından Komor frangına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ZAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KMF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ZAR → KMF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Güney Afrika randı için en iyi döviz çiftleri

ZAR → USD

ZAR → GBP

ZAR → EUR

ZAR → XOF

ZAR → AUD

ZAR → ZMW

ZAR → MVR

ZAR → MXN

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Güney Afrika Randı / Komor Frangı
1 ZAR24,65930 KMF
5 ZAR123,29650 KMF
10 ZAR246,59300 KMF
20 ZAR493,18600 KMF
50 ZAR1.232,96500 KMF
100 ZAR2.465,93000 KMF
250 ZAR6.164,82500 KMF
500 ZAR12.329,65000 KMF
1000 ZAR24.659,30000 KMF
2000 ZAR49.318,60000 KMF
5000 ZAR123.296,50000 KMF
10000 ZAR246.593,00000 KMF
Çevrim kurları Komor Frangı / Güney Afrika Randı
1 KMF0,04055 ZAR
5 KMF0,20276 ZAR
10 KMF0,40553 ZAR
20 KMF0,81105 ZAR
50 KMF2,02764 ZAR
100 KMF4,05527 ZAR
250 KMF10,13817 ZAR
500 KMF20,27635 ZAR
1000 KMF40,55270 ZAR
2000 KMF81,10540 ZAR
5000 KMF202,76350 ZAR
10000 KMF405,52700 ZAR