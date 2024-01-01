10 bin Güney Afrika randından Kenya şilinine

Reel döviz kuru ile ZAR → KES çevirin

10.000 zar
71.060 kes

1,000R ZAR = 7,106Ksh KES

20:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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ZAR → KES çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 ZAR → KESSon 30 günSon 90 gün
Yüksek7,24687,2980
Düşük7,02816,8506
Ortalama7,12567,0975
Değişim1.11%-1.19%
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1 ZAR → KES istatistikleri

ZAR → KES kurunun performansı son 30 günde en yüksek 7,2468, en düşük 7,0281 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 7,1256 oldu. ZAR → KES kurundaki değişiklik 1.11 değerindeydi.

ZAR → KES kurunun performansı son 90 günde en yüksek 7,2980, en düşük 6,8506 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 7,0975 oldu. ZAR → KES kurundaki değişiklik -1.19 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDGBPEURXOFAUDZMWMVRMXN
1 USD10,7810,917601,2021,53625,90815,20519,174
1 GBP1,28111,174769,8391,96733,17619,4724,552
1 EUR1,0910,8521655,9411,67628,26716,58920,92
1 XOF0,0020,0010,00210,0030,0430,0250,032

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Güney Afrika randından Kenya şilinine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ZAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KES seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ZAR → KES kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Güney Afrika randı için en iyi döviz çiftleri

ZAR → USD

ZAR → GBP

ZAR → EUR

ZAR → XOF

ZAR → AUD

ZAR → ZMW

ZAR → MVR

ZAR → MXN

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Güney Afrika Randı / Kenya Şilini
1 ZAR7,10598 KES
5 ZAR35,52990 KES
10 ZAR71,05980 KES
20 ZAR142,11960 KES
50 ZAR355,29900 KES
100 ZAR710,59800 KES
250 ZAR1.776,49500 KES
500 ZAR3.552,99000 KES
1000 ZAR7.105,98000 KES
2000 ZAR14.211,96000 KES
5000 ZAR35.529,90000 KES
10000 ZAR71.059,80000 KES
Çevrim kurları Kenya Şilini / Güney Afrika Randı
1 KES0,14073 ZAR
5 KES0,70364 ZAR
10 KES1,40727 ZAR
20 KES2,81454 ZAR
50 KES7,03635 ZAR
100 KES14,07270 ZAR
250 KES35,18175 ZAR
500 KES70,36350 ZAR
1000 KES140,72700 ZAR
2000 KES281,45400 ZAR
5000 KES703,63500 ZAR
10000 KES1.407,27000 ZAR