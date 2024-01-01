500 Güney Afrika randından İzlanda kronuna

Reel döviz kuru ile ZAR → ISK çevirin

500 zar
3.771,47 isk

1,000R ZAR = 7,543kr ISK

20:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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ZAR → ISK çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 ZAR → ISKSon 30 günSon 90 gün
Yüksek7,63337,7586
Düşük7,49177,2474
Ortalama7,56117,5458
Değişim-0.24%0.15%
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1 ZAR → ISK istatistikleri

ZAR → ISK kurunun performansı son 30 günde en yüksek 7,6333, en düşük 7,4917 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 7,5611 oldu. ZAR → ISK kurundaki değişiklik -0.24 değerindeydi.

ZAR → ISK kurunun performansı son 90 günde en yüksek 7,7586, en düşük 7,2474 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 7,5458 oldu. ZAR → ISK kurundaki değişiklik 0.15 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDGBPEURXOFAUDZMWMVRMXN
1 USD10,7810,917601,2021,53625,90815,20519,174
1 GBP1,28111,174769,8391,96733,17619,4724,552
1 EUR1,0910,8521655,9411,67628,26716,58920,92
1 XOF0,0020,0010,00210,0030,0430,0250,032

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Güney Afrika randından İzlanda kronuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ZAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ISK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ZAR → ISK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Güney Afrika randı için en iyi döviz çiftleri

ZAR → USD

ZAR → GBP

ZAR → EUR

ZAR → XOF

ZAR → AUD

ZAR → ZMW

ZAR → MVR

ZAR → MXN

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Güney Afrika Randı / İzlanda Kronu
1 ZAR7,54294 ISK
5 ZAR37,71470 ISK
10 ZAR75,42940 ISK
20 ZAR150,85880 ISK
50 ZAR377,14700 ISK
100 ZAR754,29400 ISK
250 ZAR1.885,73500 ISK
500 ZAR3.771,47000 ISK
1000 ZAR7.542,94000 ISK
2000 ZAR15.085,88000 ISK
5000 ZAR37.714,70000 ISK
10000 ZAR75.429,40000 ISK
Çevrim kurları İzlanda Kronu / Güney Afrika Randı
1 ISK0,13257 ZAR
5 ISK0,66287 ZAR
10 ISK1,32574 ZAR
20 ISK2,65148 ZAR
50 ISK6,62870 ZAR
100 ISK13,25740 ZAR
250 ISK33,14350 ZAR
500 ISK66,28700 ZAR
1000 ISK132,57400 ZAR
2000 ISK265,14800 ZAR
5000 ISK662,87000 ZAR
10000 ISK1.325,74000 ZAR