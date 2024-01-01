500 Güney Afrika randından Yeni İsrail şekeline

Reel döviz kuru ile ZAR → ILS çevirin

500 zar
104,09 ils

1,000R ZAR = 0,2082₪ ILS

20:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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ZAR → ILS çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 ZAR → ILSSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,20820,2091
Düşük0,19710,1963
Ortalama0,20170,2019
Değişim1.80%3.93%
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1 ZAR → ILS istatistikleri

ZAR → ILS kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,2082, en düşük 0,1971 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,2017 oldu. ZAR → ILS kurundaki değişiklik 1.80 değerindeydi.

ZAR → ILS kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,2091, en düşük 0,1963 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,2019 oldu. ZAR → ILS kurundaki değişiklik 3.93 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDGBPEURXOFAUDZMWMVRMXN
1 USD10,7810,917601,2021,53625,90815,20519,174
1 GBP1,28111,174769,8391,96733,17619,4724,552
1 EUR1,0910,8521655,9411,67628,26716,58920,92
1 XOF0,0020,0010,00210,0030,0430,0250,032

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Güney Afrika randından Yeni İsrail şekeline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ZAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ILS seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ZAR → ILS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Güney Afrika randı için en iyi döviz çiftleri

ZAR → USD

ZAR → GBP

ZAR → EUR

ZAR → XOF

ZAR → AUD

ZAR → ZMW

ZAR → MVR

ZAR → MXN

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Çevrim kurları Güney Afrika Randı / Yeni İsrail Şekeli
1 ZAR0,20818 ILS
5 ZAR1,04088 ILS
10 ZAR2,08175 ILS
20 ZAR4,16350 ILS
50 ZAR10,40875 ILS
100 ZAR20,81750 ILS
250 ZAR52,04375 ILS
500 ZAR104,08750 ILS
1000 ZAR208,17500 ILS
2000 ZAR416,35000 ILS
5000 ZAR1.040,87500 ILS
10000 ZAR2.081,75000 ILS
Çevrim kurları Yeni İsrail Şekeli / Güney Afrika Randı
1 ILS4,80364 ZAR
5 ILS24,01820 ZAR
10 ILS48,03640 ZAR
20 ILS96,07280 ZAR
50 ILS240,18200 ZAR
100 ILS480,36400 ZAR
250 ILS1.200,91000 ZAR
500 ILS2.401,82000 ZAR
1000 ILS4.803,64000 ZAR
2000 ILS9.607,28000 ZAR
5000 ILS24.018,20000 ZAR
10000 ILS48.036,40000 ZAR