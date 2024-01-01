100 Güney Afrika randından Hong Kong dolarına

Reel döviz kuru ile ZAR → HKD çevirin

100 zar
42,70 hkd

1,000R ZAR = 0,4270$ HKD

20:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
Döviz kurunu takip edin

Bu para birimleri arasında para gönderemiyoruz

Bunun üzerinde çalışıyoruz. Haber almak için kaydolun ve en kısa zamanda size haber verelim.

Mümkün olduğunda bildirim alın

ZAR → HKD çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 0
Reel piyasa kuru

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

1 ZAR → HKDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,43480,4352
Düşük0,42370,4118
Ortalama0,42890,4260
Değişim-0.13%1.38%
Tüm geçmişi görüntüleyin

1 ZAR → HKD istatistikleri

ZAR → HKD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,4348, en düşük 0,4237 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,4289 oldu. ZAR → HKD kurundaki değişiklik -0.13 değerindeydi.

ZAR → HKD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,4352, en düşük 0,4118 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,4260 oldu. ZAR → HKD kurundaki değişiklik 1.38 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDGBPEURXOFAUDZMWMVRMXN
1 USD10,7810,917601,2021,53625,90815,20519,174
1 GBP1,28111,174769,8391,96733,17619,4724,552
1 EUR1,0910,8521655,9411,67628,26716,58920,92
1 XOF0,0020,0010,00210,0030,0430,0250,032

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Güney Afrika randından Hong Kong dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ZAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak HKD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ZAR → HKD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Güney Afrika randı için en iyi döviz çiftleri

ZAR → USD

ZAR → GBP

ZAR → EUR

ZAR → XOF

ZAR → AUD

ZAR → ZMW

ZAR → MVR

ZAR → MXN

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Güney Afrika Randı / Hong Kong Doları
1 ZAR0,42696 HKD
5 ZAR2,13481 HKD
10 ZAR4,26963 HKD
20 ZAR8,53926 HKD
50 ZAR21,34815 HKD
100 ZAR42,69630 HKD
250 ZAR106,74075 HKD
500 ZAR213,48150 HKD
1000 ZAR426,96300 HKD
2000 ZAR853,92600 HKD
5000 ZAR2.134,81500 HKD
10000 ZAR4.269,63000 HKD
Çevrim kurları Hong Kong Doları / Güney Afrika Randı
100 HKD234,21200 ZAR
200 HKD468,42400 ZAR
300 HKD702,63600 ZAR
500 HKD1.171,06000 ZAR
1000 HKD2.342,12000 ZAR
2000 HKD4.684,24000 ZAR
2500 HKD5.855,30000 ZAR
3000 HKD7.026,36000 ZAR
4000 HKD9.368,48000 ZAR
5000 HKD11.710,60000 ZAR
10000 HKD23.421,20000 ZAR
20000 HKD46.842,40000 ZAR