5.000 Güney Afrika randından Gürcistan larisine

Reel döviz kuru ile ZAR → GEL çevirin

5.000 zar
741,03 gel

1,000R ZAR = 0,1482₾ GEL

20:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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ZAR → GEL çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 ZAR → GELSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,15170,1574
Düşük0,14740,1440
Ortalama0,14940,1506
Değişim-2.09%2.64%
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1 ZAR → GEL istatistikleri

ZAR → GEL kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,1517, en düşük 0,1474 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,1494 oldu. ZAR → GEL kurundaki değişiklik -2.09 değerindeydi.

ZAR → GEL kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,1574, en düşük 0,1440 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,1506 oldu. ZAR → GEL kurundaki değişiklik 2.64 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDGBPEURXOFAUDZMWMVRMXN
1 USD10,7810,917601,2021,53625,90815,20519,174
1 GBP1,28111,174769,8391,96733,17619,4724,552
1 EUR1,0910,8521655,9411,67628,26716,58920,92
1 XOF0,0020,0010,00210,0030,0430,0250,032

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Güney Afrika randından Gürcistan larisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ZAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak GEL seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ZAR → GEL kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Güney Afrika randı için en iyi döviz çiftleri

ZAR → USD

ZAR → GBP

ZAR → EUR

ZAR → XOF

ZAR → AUD

ZAR → ZMW

ZAR → MVR

ZAR → MXN

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Güney Afrika Randı / Gürcistan Larisi
1 ZAR0,14821 GEL
5 ZAR0,74103 GEL
10 ZAR1,48206 GEL
20 ZAR2,96412 GEL
50 ZAR7,41030 GEL
100 ZAR14,82060 GEL
250 ZAR37,05150 GEL
500 ZAR74,10300 GEL
1000 ZAR148,20600 GEL
2000 ZAR296,41200 GEL
5000 ZAR741,03000 GEL
10000 ZAR1.482,06000 GEL
Çevrim kurları Gürcistan Larisi / Güney Afrika Randı
1 GEL6,74734 ZAR
5 GEL33,73670 ZAR
10 GEL67,47340 ZAR
20 GEL134,94680 ZAR
50 GEL337,36700 ZAR
100 GEL674,73400 ZAR
250 GEL1.686,83500 ZAR
500 GEL3.373,67000 ZAR
1000 GEL6.747,34000 ZAR
2000 GEL13.494,68000 ZAR
5000 GEL33.736,70000 ZAR
10000 GEL67.473,40000 ZAR