10 Güney Afrika randından Euroya

Reel döviz kuru ile ZAR → EUR çevirin

10 zar
0,50 eur

1,000R ZAR = 0,05012€ EUR

20:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
Döviz kurunu takip edin

Bu para birimleri arasında para gönderemiyoruz

Bunun üzerinde çalışıyoruz. Haber almak için kaydolun ve en kısa zamanda size haber verelim.

Mümkün olduğunda bildirim alın

ZAR → EUR çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 0
Reel piyasa kuru

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

1 ZAR → EURSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,05110,0520
Düşük0,05010,0484
Ortalama0,05060,0504
Değişim-1.02%-0.01%
Tüm geçmişi görüntüleyin

1 ZAR → EUR istatistikleri

ZAR → EUR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0511, en düşük 0,0501 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0506 oldu. ZAR → EUR kurundaki değişiklik -1.02 değerindeydi.

ZAR → EUR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0520, en düşük 0,0484 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0504 oldu. ZAR → EUR kurundaki değişiklik -0.01 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDGBPEURXOFAUDZMWMVRMXN
1 USD10,7810,917601,2021,53625,90815,20519,174
1 GBP1,28111,174769,8391,96733,17619,4724,552
1 EUR1,0910,8521655,9411,67628,26716,58920,92
1 XOF0,0020,0010,00210,0030,0430,0250,032

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Güney Afrika randından Euroya para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ZAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak EUR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ZAR → EUR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Güney Afrika randı için en iyi döviz çiftleri

ZAR → USD

ZAR → GBP

ZAR → EUR

ZAR → XOF

ZAR → AUD

ZAR → ZMW

ZAR → MVR

ZAR → MXN

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Güney Afrika Randı / Euro
1 ZAR0,05012 EUR
5 ZAR0,25062 EUR
10 ZAR0,50125 EUR
20 ZAR1,00250 EUR
50 ZAR2,50625 EUR
100 ZAR5,01249 EUR
250 ZAR12,53123 EUR
500 ZAR25,06245 EUR
1000 ZAR50,12490 EUR
2000 ZAR100,24980 EUR
5000 ZAR250,62450 EUR
10000 ZAR501,24900 EUR
Çevrim kurları Euro / Güney Afrika Randı
1 EUR19,95020 ZAR
5 EUR99,75100 ZAR
10 EUR199,50200 ZAR
20 EUR399,00400 ZAR
50 EUR997,51000 ZAR
100 EUR1.995,02000 ZAR
250 EUR4.987,55000 ZAR
500 EUR9.975,10000 ZAR
1000 EUR19.950,20000 ZAR
2000 EUR39.900,40000 ZAR
5000 EUR99.751,00000 ZAR
10000 EUR199.502,00000 ZAR