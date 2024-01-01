1 Güney Afrika randından Mısır lirasına

Reel döviz kuru ile ZAR → EGP çevirin

1 zar
2,66 egp

1,000R ZAR = 2,662E£ EGP

20:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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ZAR → EGP çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 ZAR → EGPSon 30 günSon 90 gün
Yüksek2,67312,6731
Düşük2,62162,5054
Ortalama2,64772,6042
Değişim1.31%2.91%
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1 ZAR → EGP istatistikleri

ZAR → EGP kurunun performansı son 30 günde en yüksek 2,6731, en düşük 2,6216 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 2,6477 oldu. ZAR → EGP kurundaki değişiklik 1.31 değerindeydi.

ZAR → EGP kurunun performansı son 90 günde en yüksek 2,6731, en düşük 2,5054 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 2,6042 oldu. ZAR → EGP kurundaki değişiklik 2.91 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDGBPEURXOFAUDZMWMVRMXN
1 USD10,7810,917601,2021,53625,90815,20519,174
1 GBP1,28111,174769,8391,96733,17619,4724,552
1 EUR1,0910,8521655,9411,67628,26716,58920,92
1 XOF0,0020,0010,00210,0030,0430,0250,032

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Güney Afrika randından Mısır lirasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ZAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak EGP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ZAR → EGP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Güney Afrika randı için en iyi döviz çiftleri

ZAR → USD

ZAR → GBP

ZAR → EUR

ZAR → XOF

ZAR → AUD

ZAR → ZMW

ZAR → MVR

ZAR → MXN

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Güney Afrika Randı / Mısır Lirası
1 ZAR2,66162 EGP
5 ZAR13,30810 EGP
10 ZAR26,61620 EGP
20 ZAR53,23240 EGP
50 ZAR133,08100 EGP
100 ZAR266,16200 EGP
250 ZAR665,40500 EGP
500 ZAR1.330,81000 EGP
1000 ZAR2.661,62000 EGP
2000 ZAR5.323,24000 EGP
5000 ZAR13.308,10000 EGP
10000 ZAR26.616,20000 EGP
Çevrim kurları Mısır Lirası / Güney Afrika Randı
1 EGP0,37571 ZAR
5 EGP1,87855 ZAR
10 EGP3,75710 ZAR
20 EGP7,51420 ZAR
50 EGP18,78550 ZAR
100 EGP37,57100 ZAR
250 EGP93,92750 ZAR
500 EGP187,85500 ZAR
1000 EGP375,71000 ZAR
2000 EGP751,42000 ZAR
5000 EGP1.878,55000 ZAR
10000 EGP3.757,10000 ZAR