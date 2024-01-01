20 Güney Afrika randından Çek korunasına

Reel döviz kuru ile ZAR → CZK çevirin

20 zar
25,40 czk

1,000R ZAR = 1,270Kč CZK

20:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
Döviz kurunu takip edin

Bu para birimleri arasında para gönderemiyoruz

Bunun üzerinde çalışıyoruz. Haber almak için kaydolun ve en kısa zamanda size haber verelim.

Mümkün olduğunda bildirim alın

ZAR → CZK çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 0
Reel piyasa kuru

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

1 ZAR → CZKSon 30 günSon 90 gün
Yüksek1,29721,2972
Düşük1,26791,1886
Ortalama1,27931,2599
Değişim-0.22%1.02%
Tüm geçmişi görüntüleyin

1 ZAR → CZK istatistikleri

ZAR → CZK kurunun performansı son 30 günde en yüksek 1,2972, en düşük 1,2679 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 1,2793 oldu. ZAR → CZK kurundaki değişiklik -0.22 değerindeydi.

ZAR → CZK kurunun performansı son 90 günde en yüksek 1,2972, en düşük 1,1886 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 1,2599 oldu. ZAR → CZK kurundaki değişiklik 1.02 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDGBPEURXOFAUDZMWMVRMXN
1 USD10,7810,917601,2021,53625,90815,20519,174
1 GBP1,28111,174769,8391,96733,17619,4724,552
1 EUR1,0910,8521655,9411,67628,26716,58920,92
1 XOF0,0020,0010,00210,0030,0430,0250,032

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Güney Afrika randından Çek korunasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ZAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CZK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ZAR → CZK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Güney Afrika randı için en iyi döviz çiftleri

ZAR → USD

ZAR → GBP

ZAR → EUR

ZAR → XOF

ZAR → AUD

ZAR → ZMW

ZAR → MVR

ZAR → MXN

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Güney Afrika Randı / Çek Cumhuriyeti Korunası
1 ZAR1,26976 CZK
5 ZAR6,34880 CZK
10 ZAR12,69760 CZK
20 ZAR25,39520 CZK
50 ZAR63,48800 CZK
100 ZAR126,97600 CZK
250 ZAR317,44000 CZK
500 ZAR634,88000 CZK
1000 ZAR1.269,76000 CZK
2000 ZAR2.539,52000 CZK
5000 ZAR6.348,80000 CZK
10000 ZAR12.697,60000 CZK
Çevrim kurları Çek Cumhuriyeti Korunası / Güney Afrika Randı
1 CZK0,78755 ZAR
5 CZK3,93775 ZAR
10 CZK7,87549 ZAR
20 CZK15,75098 ZAR
50 CZK39,37745 ZAR
100 CZK78,75490 ZAR
250 CZK196,88725 ZAR
500 CZK393,77450 ZAR
1000 CZK787,54900 ZAR
2000 CZK1.575,09800 ZAR
5000 CZK3.937,74500 ZAR
10000 CZK7.875,49000 ZAR