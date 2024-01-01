10 Güney Afrika randından Kolombiya pesosuna

Reel döviz kuru ile ZAR → COP çevirin

10 zar
2.262,95 cop

1,000R ZAR = 226,3$ COP

20:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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ZAR → COP çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 ZAR → COPSon 30 günSon 90 gün
Yüksek226,2950232,2870
Düşük216,2400205,9220
Ortalama221,0985217,7425
Değişim1.00%7.29%
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1 ZAR → COP istatistikleri

ZAR → COP kurunun performansı son 30 günde en yüksek 226,2950, en düşük 216,2400 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 221,0985 oldu. ZAR → COP kurundaki değişiklik 1.00 değerindeydi.

ZAR → COP kurunun performansı son 90 günde en yüksek 232,2870, en düşük 205,9220 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 217,7425 oldu. ZAR → COP kurundaki değişiklik 7.29 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDGBPEURXOFAUDZMWMVRMXN
1 USD10,7810,917601,2021,53625,90815,20519,174
1 GBP1,28111,174769,8391,96733,17619,4724,552
1 EUR1,0910,8521655,9411,67628,26716,58920,92
1 XOF0,0020,0010,00210,0030,0430,0250,032

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Güney Afrika randından Kolombiya pesosuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ZAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak COP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ZAR → COP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Güney Afrika randı için en iyi döviz çiftleri

ZAR → USD

ZAR → GBP

ZAR → EUR

ZAR → XOF

ZAR → AUD

ZAR → ZMW

ZAR → MVR

ZAR → MXN

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Çevrim kurları Güney Afrika Randı / Kolombiya Pesosu
1 ZAR226,29500 COP
5 ZAR1.131,47500 COP
10 ZAR2.262,95000 COP
20 ZAR4.525,90000 COP
50 ZAR11.314,75000 COP
100 ZAR22.629,50000 COP
250 ZAR56.573,75000 COP
500 ZAR113.147,50000 COP
1000 ZAR226.295,00000 COP
2000 ZAR452.590,00000 COP
5000 ZAR1.131.475,00000 COP
10000 ZAR2.262.950,00000 COP
Çevrim kurları Kolombiya Pesosu / Güney Afrika Randı
1 COP0,00442 ZAR
5 COP0,02210 ZAR
10 COP0,04419 ZAR
20 COP0,08838 ZAR
50 COP0,22095 ZAR
100 COP0,44190 ZAR
250 COP1,10475 ZAR
500 COP2,20950 ZAR
1000 COP4,41900 ZAR
2000 COP8,83800 ZAR
5000 COP22,09500 ZAR
10000 COP44,19000 ZAR