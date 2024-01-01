20 Güney Afrika randından Botsvana pulasına

Reel döviz kuru ile ZAR → BWP çevirin

20 zar
14,75 bwp

1,000R ZAR = 0,7375P BWP

20:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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ZAR → BWP çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 ZAR → BWPSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,75080,7540
Düşük0,73720,7226
Ortalama0,74320,7403
Değişim-0.98%0.81%
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1 ZAR → BWP istatistikleri

ZAR → BWP kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,7508, en düşük 0,7372 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,7432 oldu. ZAR → BWP kurundaki değişiklik -0.98 değerindeydi.

ZAR → BWP kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,7540, en düşük 0,7226 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,7403 oldu. ZAR → BWP kurundaki değişiklik 0.81 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDGBPEURXOFAUDZMWMVRMXN
1 USD10,7810,917601,2021,53625,90815,20519,174
1 GBP1,28111,174769,8391,96733,17619,4724,552
1 EUR1,0910,8521655,9411,67628,26716,58920,92
1 XOF0,0020,0010,00210,0030,0430,0250,032

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Güney Afrika randından Botsvana pulasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ZAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BWP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ZAR → BWP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Güney Afrika randı için en iyi döviz çiftleri

ZAR → USD

ZAR → GBP

ZAR → EUR

ZAR → XOF

ZAR → AUD

ZAR → ZMW

ZAR → MVR

ZAR → MXN

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Güney Afrika Randı / Botsvana Pulası
1 ZAR0,73754 BWP
5 ZAR3,68771 BWP
10 ZAR7,37542 BWP
20 ZAR14,75084 BWP
50 ZAR36,87710 BWP
100 ZAR73,75420 BWP
250 ZAR184,38550 BWP
500 ZAR368,77100 BWP
1000 ZAR737,54200 BWP
2000 ZAR1.475,08400 BWP
5000 ZAR3.687,71000 BWP
10000 ZAR7.375,42000 BWP
Çevrim kurları Botsvana Pulası / Güney Afrika Randı
1 BWP1,35585 ZAR
5 BWP6,77925 ZAR
10 BWP13,55850 ZAR
20 BWP27,11700 ZAR
50 BWP67,79250 ZAR
100 BWP135,58500 ZAR
250 BWP338,96250 ZAR
500 BWP677,92500 ZAR
1000 BWP1.355,85000 ZAR
2000 BWP2.711,70000 ZAR
5000 BWP6.779,25000 ZAR
10000 BWP13.558,50000 ZAR