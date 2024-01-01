5 Güney Afrika randından Bolivya bolivyanosuna

Reel döviz kuru ile ZAR → BOB çevirin

5 zar
1,89 bob

1,000R ZAR = 0,3771Bs BOB

20:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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ZAR → BOB çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 ZAR → BOBSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,38480,3856
Düşük0,37490,3644
Ortalama0,37900,3768
Değişim-0.32%1.39%
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1 ZAR → BOB istatistikleri

ZAR → BOB kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,3848, en düşük 0,3749 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,3790 oldu. ZAR → BOB kurundaki değişiklik -0.32 değerindeydi.

ZAR → BOB kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,3856, en düşük 0,3644 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,3768 oldu. ZAR → BOB kurundaki değişiklik 1.39 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDGBPEURXOFAUDZMWMVRMXN
1 USD10,7810,917601,2021,53625,90815,20519,174
1 GBP1,28111,174769,8391,96733,17619,4724,552
1 EUR1,0910,8521655,9411,67628,26716,58920,92
1 XOF0,0020,0010,00210,0030,0430,0250,032

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Güney Afrika randından Bolivya bolivyanosuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ZAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BOB seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ZAR → BOB kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Güney Afrika randı için en iyi döviz çiftleri

ZAR → USD

ZAR → GBP

ZAR → EUR

ZAR → XOF

ZAR → AUD

ZAR → ZMW

ZAR → MVR

ZAR → MXN

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Çevrim kurları Güney Afrika Randı / Bolivya Bolivyanosu
1 ZAR0,37708 BOB
5 ZAR1,88540 BOB
10 ZAR3,77079 BOB
20 ZAR7,54158 BOB
50 ZAR18,85395 BOB
100 ZAR37,70790 BOB
250 ZAR94,26975 BOB
500 ZAR188,53950 BOB
1000 ZAR377,07900 BOB
2000 ZAR754,15800 BOB
5000 ZAR1.885,39500 BOB
10000 ZAR3.770,79000 BOB
Çevrim kurları Bolivya Bolivyanosu / Güney Afrika Randı
1 BOB2,65197 ZAR
5 BOB13,25985 ZAR
10 BOB26,51970 ZAR
20 BOB53,03940 ZAR
50 BOB132,59850 ZAR
100 BOB265,19700 ZAR
250 BOB662,99250 ZAR
500 BOB1.325,98500 ZAR
1000 BOB2.651,97000 ZAR
2000 BOB5.303,94000 ZAR
5000 BOB13.259,85000 ZAR
10000 BOB26.519,70000 ZAR