2.000 Güney Afrika randından Bosna Hersek konvertibl markına

Reel döviz kuru ile ZAR → BAM çevirin

2.000 zar
196,06 bam

1,000R ZAR = 0,09803KM BAM

20:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
Döviz kurunu takip edin

Bu para birimleri arasında para gönderemiyoruz

Bunun üzerinde çalışıyoruz. Haber almak için kaydolun ve en kısa zamanda size haber verelim.

Mümkün olduğunda bildirim alın

ZAR → BAM çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 0
Reel piyasa kuru

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

1 ZAR → BAMSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,10000,1018
Düşük0,09790,0947
Ortalama0,09890,0987
Değişim-1.02%-0.02%
Tüm geçmişi görüntüleyin

1 ZAR → BAM istatistikleri

ZAR → BAM kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,1000, en düşük 0,0979 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0989 oldu. ZAR → BAM kurundaki değişiklik -1.02 değerindeydi.

ZAR → BAM kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,1018, en düşük 0,0947 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0987 oldu. ZAR → BAM kurundaki değişiklik -0.02 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDGBPEURXOFAUDZMWMVRMXN
1 USD10,7810,917601,2021,53625,90815,20519,174
1 GBP1,28111,174769,8391,96733,17619,4724,552
1 EUR1,0910,8521655,9411,67628,26716,58920,92
1 XOF0,0020,0010,00210,0030,0430,0250,032

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Güney Afrika randından Bosna Hersek konvertibl markına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ZAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BAM seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ZAR → BAM kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Güney Afrika randı için en iyi döviz çiftleri

ZAR → USD

ZAR → GBP

ZAR → EUR

ZAR → XOF

ZAR → AUD

ZAR → ZMW

ZAR → MVR

ZAR → MXN

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Güney Afrika Randı / Bosna Hersek konvertibl Markı
1 ZAR0,09803 BAM
5 ZAR0,49016 BAM
10 ZAR0,98032 BAM
20 ZAR1,96065 BAM
50 ZAR4,90162 BAM
100 ZAR9,80323 BAM
250 ZAR24,50808 BAM
500 ZAR49,01615 BAM
1000 ZAR98,03230 BAM
2000 ZAR196,06460 BAM
5000 ZAR490,16150 BAM
10000 ZAR980,32300 BAM
Çevrim kurları Bosna Hersek konvertibl Markı / Güney Afrika Randı
1 BAM10,20070 ZAR
5 BAM51,00350 ZAR
10 BAM102,00700 ZAR
20 BAM204,01400 ZAR
50 BAM510,03500 ZAR
100 BAM1.020,07000 ZAR
250 BAM2.550,17500 ZAR
500 BAM5.100,35000 ZAR
1000 BAM10.200,70000 ZAR
2000 BAM20.401,40000 ZAR
5000 BAM51.003,50000 ZAR
10000 BAM102.007,00000 ZAR