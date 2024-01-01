10 bin Güney Afrika randından Birleşik Arap Emirlikleri dirhemine

Reel döviz kuru ile ZAR → AED çevirin

10.000 zar
2.008,72 aed

1,000R ZAR = 0,2009د.إ AED

20:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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ZAR → AED çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 ZAR → AEDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,20460,2048
Düşük0,19930,1937
Ortalama0,20170,2003
Değişim0.77%1.22%
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1 ZAR → AED istatistikleri

ZAR → AED kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,2046, en düşük 0,1993 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,2017 oldu. ZAR → AED kurundaki değişiklik 0.77 değerindeydi.

ZAR → AED kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,2048, en düşük 0,1937 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,2003 oldu. ZAR → AED kurundaki değişiklik 1.22 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDGBPEURXOFAUDZMWMVRMXN
1 USD10,7810,917601,2021,53625,90815,20519,174
1 GBP1,28111,174769,8391,96733,17619,4724,552
1 EUR1,0910,8521655,9411,67628,26716,58920,92
1 XOF0,0020,0010,00210,0030,0430,0250,032

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Güney Afrika randından Birleşik Arap Emirlikleri dirhemine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ZAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak AED seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ZAR → AED kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Güney Afrika randı için en iyi döviz çiftleri

ZAR → USD

ZAR → GBP

ZAR → EUR

ZAR → XOF

ZAR → AUD

ZAR → ZMW

ZAR → MVR

ZAR → MXN

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Güney Afrika Randı / Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi
1 ZAR0,20087 AED
5 ZAR1,00436 AED
10 ZAR2,00872 AED
20 ZAR4,01744 AED
50 ZAR10,04360 AED
100 ZAR20,08720 AED
250 ZAR50,21800 AED
500 ZAR100,43600 AED
1000 ZAR200,87200 AED
2000 ZAR401,74400 AED
5000 ZAR1.004,36000 AED
10000 ZAR2.008,72000 AED
Çevrim kurları Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi / Güney Afrika Randı
1 AED4,97830 ZAR
5 AED24,89150 ZAR
10 AED49,78300 ZAR
20 AED99,56600 ZAR
50 AED248,91500 ZAR
100 AED497,83000 ZAR
250 AED1.244,57500 ZAR
500 AED2.489,15000 ZAR
1000 AED4.978,30000 ZAR
2000 AED9.956,60000 ZAR
5000 AED24.891,50000 ZAR
10000 AED49.783,00000 ZAR