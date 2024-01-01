bin Güney Afrika randından Birleşik Arap Emirlikleri dirhemine
Reel döviz kuru ile ZAR → AED çevirin
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|1 ZAR → AED
|Son 30 gün
|Son 90 gün
|Yüksek
|0,2046
|0,2048
|Düşük
|0,1993
|0,1937
|Ortalama
|0,2017
|0,2003
|Değişim
|0.77%
|1.22%
|Tüm geçmişi görüntüleyin
1 ZAR → AED istatistikleri
ZAR → AED kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,2046, en düşük 0,1993 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,2017 oldu. ZAR → AED kurundaki değişiklik 0.77 değerindeydi.
ZAR → AED kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,2048, en düşük 0,1937 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,2003 oldu. ZAR → AED kurundaki değişiklik 1.22 değerindeydi.
Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Güney Afrika randından Birleşik Arap Emirlikleri dirhemine para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ZAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak AED seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ZAR → AED kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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- Rumen Leyi
- Singapur Doları
- Türk Lirası
- Yeni İsrail Şekeli
- Yeni Zelanda Doları
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|Çevrim kurları Güney Afrika Randı / Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi
|1 ZAR
|0,20087 AED
|5 ZAR
|1,00436 AED
|10 ZAR
|2,00872 AED
|20 ZAR
|4,01744 AED
|50 ZAR
|10,04360 AED
|100 ZAR
|20,08720 AED
|250 ZAR
|50,21800 AED
|500 ZAR
|100,43600 AED
|1000 ZAR
|200,87200 AED
|2000 ZAR
|401,74400 AED
|5000 ZAR
|1.004,36000 AED
|10000 ZAR
|2.008,72000 AED
|Çevrim kurları Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi / Güney Afrika Randı
|1 AED
|4,97830 ZAR
|5 AED
|24,89150 ZAR
|10 AED
|49,78300 ZAR
|20 AED
|99,56600 ZAR
|50 AED
|248,91500 ZAR
|100 AED
|497,83000 ZAR
|250 AED
|1.244,57500 ZAR
|500 AED
|2.489,15000 ZAR
|1000 AED
|4.978,30000 ZAR
|2000 AED
|9.956,60000 ZAR
|5000 AED
|24.891,50000 ZAR
|10000 AED
|49.783,00000 ZAR