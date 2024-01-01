5.000 İsviçre frangından ZMW'ye

Reel döviz kuru ile XPF → ZMW çevirin

5.000 xpf
1.179,05 zmw

1,000₣ XPF = 0,2358ZK ZMW

20:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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XPF → ZMW çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 XPF → ZMWSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,24130,2466
Düşük0,21830,2173
Ortalama0,23250,2348
Değişim8.00%-2.96%
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1 XPF → ZMW istatistikleri

XPF → ZMW kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,2413, en düşük 0,2183 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,2325 oldu. XPF → ZMW kurundaki değişiklik 8.00 değerindeydi.

XPF → ZMW kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,2466, en düşük 0,2173 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,2348 oldu. XPF → ZMW kurundaki değişiklik -2.96 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDSGDZAREURINRGBPAUDCAD
1 USD11,32718,2850,91783,8010,7811,5361,387
1 SGD0,754113,7830,69163,1670,5891,1581,046
1 ZAR0,0550,07310,054,5830,0430,0840,076
1 EUR1,0911,44719,95191,4310,8521,6761,514

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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İsviçre frangından ZMW'ye para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak XPF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ZMW seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut XPF → ZMW kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

CFP frangı için en iyi döviz çiftleri

XPF → USD

XPF → SGD

XPF → ZAR

XPF → EUR

XPF → INR

XPF → GBP

XPF → AUD

XPF → CAD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları CFP Frangı / ZMW
1 XPF0,23581 ZMW
5 XPF1,17905 ZMW
10 XPF2,35810 ZMW
20 XPF4,71620 ZMW
50 XPF11,79050 ZMW
100 XPF23,58100 ZMW
250 XPF58,95250 ZMW
500 XPF117,90500 ZMW
1000 XPF235,81000 ZMW
2000 XPF471,62000 ZMW
5000 XPF1.179,05000 ZMW
10000 XPF2.358,10000 ZMW
Çevrim kurları ZMW / CFP Frangı
1 ZMW4,24070 XPF
5 ZMW21,20350 XPF
10 ZMW42,40700 XPF
20 ZMW84,81400 XPF
50 ZMW212,03500 XPF
100 ZMW424,07000 XPF
250 ZMW1.060,17500 XPF
500 ZMW2.120,35000 XPF
1000 ZMW4.240,70000 XPF
2000 ZMW8.481,40000 XPF
5000 ZMW21.203,50000 XPF
10000 ZMW42.407,00000 XPF