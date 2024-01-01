2.000 İsviçre frangından Surinam dolarına

Reel döviz kuru ile XPF → SRD çevirin

2.000 xpf
525,91 srd

1,000₣ XPF = 0,2630$ SRD

20:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
Döviz kurunu takip edin

Bu para birimleri arasında para gönderemiyoruz

Bunun üzerinde çalışıyoruz. Haber almak için kaydolun ve en kısa zamanda size haber verelim.

Mümkün olduğunda bildirim alın

XPF → SRD çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 0
Reel piyasa kuru

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

1 XPF → SRDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,27410,3030
Düşük0,26210,2621
Ortalama0,26960,2827
Değişim-4.06%-13.21%
Tüm geçmişi görüntüleyin

1 XPF → SRD istatistikleri

XPF → SRD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,2741, en düşük 0,2621 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,2696 oldu. XPF → SRD kurundaki değişiklik -4.06 değerindeydi.

XPF → SRD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,3030, en düşük 0,2621 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,2827 oldu. XPF → SRD kurundaki değişiklik -13.21 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDSGDZAREURINRGBPAUDCAD
1 USD11,32718,2850,91783,8010,7811,5361,387
1 SGD0,754113,7830,69163,1670,5891,1581,046
1 ZAR0,0550,07310,054,5830,0430,0840,076
1 EUR1,0911,44719,95191,4310,8521,6761,514

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

İsviçre frangından Surinam dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak XPF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SRD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut XPF → SRD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

CFP frangı için en iyi döviz çiftleri

XPF → USD

XPF → SGD

XPF → ZAR

XPF → EUR

XPF → INR

XPF → GBP

XPF → AUD

XPF → CAD

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları CFP Frangı / Surinam Doları
1 XPF0,26296 SRD
5 XPF1,31479 SRD
10 XPF2,62957 SRD
20 XPF5,25914 SRD
50 XPF13,14785 SRD
100 XPF26,29570 SRD
250 XPF65,73925 SRD
500 XPF131,47850 SRD
1000 XPF262,95700 SRD
2000 XPF525,91400 SRD
5000 XPF1.314,78500 SRD
10000 XPF2.629,57000 SRD
Çevrim kurları Surinam Doları / CFP Frangı
1 SRD3,80291 XPF
5 SRD19,01455 XPF
10 SRD38,02910 XPF
20 SRD76,05820 XPF
50 SRD190,14550 XPF
100 SRD380,29100 XPF
250 SRD950,72750 XPF
500 SRD1.901,45500 XPF
1000 SRD3.802,91000 XPF
2000 SRD7.605,82000 XPF
5000 SRD19.014,55000 XPF
10000 SRD38.029,10000 XPF