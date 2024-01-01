1 İsviçre frangından Haiti gurdusuna

Reel döviz kuru ile XPF → HTG çevirin

1 xpf
1,20 htg

1,000₣ XPF = 1,197G HTG

20:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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XPF → HTG çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 XPF → HTGSon 30 günSon 90 gün
Yüksek1,20501,2065
Düşük1,18691,1829
Ortalama1,19691,1958
Değişim0.66%0.70%
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1 XPF → HTG istatistikleri

XPF → HTG kurunun performansı son 30 günde en yüksek 1,2050, en düşük 1,1869 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 1,1969 oldu. XPF → HTG kurundaki değişiklik 0.66 değerindeydi.

XPF → HTG kurunun performansı son 90 günde en yüksek 1,2065, en düşük 1,1829 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 1,1958 oldu. XPF → HTG kurundaki değişiklik 0.70 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDSGDZAREURINRGBPAUDCAD
1 USD11,32718,2850,91783,8010,7811,5361,387
1 SGD0,754113,7830,69163,1670,5891,1581,046
1 ZAR0,0550,07310,054,5830,0430,0840,076
1 EUR1,0911,44719,95191,4310,8521,6761,514

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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İsviçre frangından Haiti gurdusuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak XPF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak HTG seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut XPF → HTG kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

CFP frangı için en iyi döviz çiftleri

XPF → USD

XPF → SGD

XPF → ZAR

XPF → EUR

XPF → INR

XPF → GBP

XPF → AUD

XPF → CAD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları CFP Frangı / Haiti Gurdusu
1 XPF1,19728 HTG
5 XPF5,98640 HTG
10 XPF11,97280 HTG
20 XPF23,94560 HTG
50 XPF59,86400 HTG
100 XPF119,72800 HTG
250 XPF299,32000 HTG
500 XPF598,64000 HTG
1000 XPF1.197,28000 HTG
2000 XPF2.394,56000 HTG
5000 XPF5.986,40000 HTG
10000 XPF11.972,80000 HTG
Çevrim kurları Haiti Gurdusu / CFP Frangı
1 HTG0,83523 XPF
5 HTG4,17613 XPF
10 HTG8,35226 XPF
20 HTG16,70452 XPF
50 HTG41,76130 XPF
100 HTG83,52260 XPF
250 HTG208,80650 XPF
500 HTG417,61300 XPF
1000 HTG835,22600 XPF
2000 HTG1.670,45200 XPF
5000 HTG4.176,13000 XPF
10000 HTG8.352,26000 XPF