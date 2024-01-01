5 İsviçre frangından Honduras lempirasına

Reel döviz kuru ile XPF → HNL çevirin

5 xpf
1,13 hnl

1,000₣ XPF = 0,2253L HNL

20:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
Döviz kurunu takip edin

Bu para birimleri arasında para gönderemiyoruz

Bunun üzerinde çalışıyoruz. Haber almak için kaydolun ve en kısa zamanda size haber verelim.

Mümkün olduğunda bildirim alın

XPF → HNL çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 0
Reel piyasa kuru

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

1 XPF → HNLSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,22680,2268
Düşük0,22320,2223
Ortalama0,22520,2243
Değişim0.96%1.36%
Tüm geçmişi görüntüleyin

1 XPF → HNL istatistikleri

XPF → HNL kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,2268, en düşük 0,2232 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,2252 oldu. XPF → HNL kurundaki değişiklik 0.96 değerindeydi.

XPF → HNL kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,2268, en düşük 0,2223 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,2243 oldu. XPF → HNL kurundaki değişiklik 1.36 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDSGDZAREURINRGBPAUDCAD
1 USD11,32718,2850,91783,8010,7811,5361,387
1 SGD0,754113,7830,69163,1670,5891,1581,046
1 ZAR0,0550,07310,054,5830,0430,0840,076
1 EUR1,0911,44719,95191,4310,8521,6761,514

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

İsviçre frangından Honduras lempirasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak XPF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak HNL seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut XPF → HNL kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

CFP frangı için en iyi döviz çiftleri

XPF → USD

XPF → SGD

XPF → ZAR

XPF → EUR

XPF → INR

XPF → GBP

XPF → AUD

XPF → CAD

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları CFP Frangı / Honduras Lempirası
1 XPF0,22531 HNL
5 XPF1,12657 HNL
10 XPF2,25314 HNL
20 XPF4,50628 HNL
50 XPF11,26570 HNL
100 XPF22,53140 HNL
250 XPF56,32850 HNL
500 XPF112,65700 HNL
1000 XPF225,31400 HNL
2000 XPF450,62800 HNL
5000 XPF1.126,57000 HNL
10000 XPF2.253,14000 HNL
Çevrim kurları Honduras Lempirası / CFP Frangı
1 HNL4,43825 XPF
5 HNL22,19125 XPF
10 HNL44,38250 XPF
20 HNL88,76500 XPF
50 HNL221,91250 XPF
100 HNL443,82500 XPF
250 HNL1.109,56250 XPF
500 HNL2.219,12500 XPF
1000 HNL4.438,25000 XPF
2000 HNL8.876,50000 XPF
5000 HNL22.191,25000 XPF
10000 HNL44.382,50000 XPF