250 İsviçre frangından Gambiya dalaşına

Reel döviz kuru ile XPF → GMD çevirin

250 xpf
155,62 gmd

1,000₣ XPF = 0,6225D GMD

20:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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XPF → GMD çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 XPF → GMDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,62450,6245
Düşük0,61130,6072
Ortalama0,61810,6150
Değişim1.73%2.25%
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1 XPF → GMD istatistikleri

XPF → GMD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,6245, en düşük 0,6113 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,6181 oldu. XPF → GMD kurundaki değişiklik 1.73 değerindeydi.

XPF → GMD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,6245, en düşük 0,6072 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,6150 oldu. XPF → GMD kurundaki değişiklik 2.25 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDSGDZAREURINRGBPAUDCAD
1 USD11,32718,2850,91783,8010,7811,5361,387
1 SGD0,754113,7830,69163,1670,5891,1581,046
1 ZAR0,0550,07310,054,5830,0430,0840,076
1 EUR1,0911,44719,95191,4310,8521,6761,514

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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İsviçre frangından Gambiya dalaşına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak XPF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak GMD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut XPF → GMD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

CFP frangı için en iyi döviz çiftleri

XPF → USD

XPF → SGD

XPF → ZAR

XPF → EUR

XPF → INR

XPF → GBP

XPF → AUD

XPF → CAD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları CFP Frangı / Gambiya Dalaşı
1 XPF0,62247 GMD
5 XPF3,11235 GMD
10 XPF6,22469 GMD
20 XPF12,44938 GMD
50 XPF31,12345 GMD
100 XPF62,24690 GMD
250 XPF155,61725 GMD
500 XPF311,23450 GMD
1000 XPF622,46900 GMD
2000 XPF1.244,93800 GMD
5000 XPF3.112,34500 GMD
10000 XPF6.224,69000 GMD
Çevrim kurları Gambiya Dalaşı / CFP Frangı
1 GMD1,60651 XPF
5 GMD8,03255 XPF
10 GMD16,06510 XPF
20 GMD32,13020 XPF
50 GMD80,32550 XPF
100 GMD160,65100 XPF
250 GMD401,62750 XPF
500 GMD803,25500 XPF
1000 GMD1.606,51000 XPF
2000 GMD3.213,02000 XPF
5000 GMD8.032,55000 XPF
10000 GMD16.065,10000 XPF