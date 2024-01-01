İsviçre frangından Falkland Adaları pounduna

Reel döviz kuru ile XPF → FKP çevirin

1.000 xpf
7,11 fkp

1,000₣ XPF = 0,007108£ FKP

20:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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XPF → FKP çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 XPF → FKPSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00710,0072
Düşük0,00700,0070
Ortalama0,00710,0071
Değişim0.65%-0.82%
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1 XPF → FKP istatistikleri

XPF → FKP kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0071, en düşük 0,0070 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0071 oldu. XPF → FKP kurundaki değişiklik 0.65 değerindeydi.

XPF → FKP kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0072, en düşük 0,0070 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0071 oldu. XPF → FKP kurundaki değişiklik -0.82 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDSGDZAREURINRGBPAUDCAD
1 USD11,32718,2850,91783,8010,7811,5361,387
1 SGD0,754113,7830,69163,1670,5891,1581,046
1 ZAR0,0550,07310,054,5830,0430,0840,076
1 EUR1,0911,44719,95191,4310,8521,6761,514

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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İsviçre frangından Falkland Adaları pounduna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak XPF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak FKP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut XPF → FKP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

CFP frangı için en iyi döviz çiftleri

XPF → USD

XPF → SGD

XPF → ZAR

XPF → EUR

XPF → INR

XPF → GBP

XPF → AUD

XPF → CAD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları CFP Frangı / Falkland Adaları Poundu
1 XPF0,00711 FKP
5 XPF0,03554 FKP
10 XPF0,07108 FKP
20 XPF0,14216 FKP
50 XPF0,35540 FKP
100 XPF0,71080 FKP
250 XPF1,77699 FKP
500 XPF3,55398 FKP
1000 XPF7,10796 FKP
2000 XPF14,21592 FKP
5000 XPF35,53980 FKP
10000 XPF71,07960 FKP
Çevrim kurları Falkland Adaları Poundu / CFP Frangı
1 FKP140,68700 XPF
5 FKP703,43500 XPF
10 FKP1.406,87000 XPF
20 FKP2.813,74000 XPF
50 FKP7.034,35000 XPF
100 FKP14.068,70000 XPF
250 FKP35.171,75000 XPF
500 FKP70.343,50000 XPF
1000 FKP140.687,00000 XPF
2000 FKP281.374,00000 XPF
5000 FKP703.435,00000 XPF
10000 FKP1.406.870,00000 XPF