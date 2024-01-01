100 İsviçre frangından Danimarka kronuna

Reel döviz kuru ile XPF → DKK çevirin

100 xpf
6,22 dkk

1,000₣ XPF = 0,06225kr DKK

20:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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XPF → DKK çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 XPF → DKKSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,06270,0629
Düşük0,06210,0621
Ortalama0,06240,0625
Değişim0.03%-0.10%
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1 XPF → DKK istatistikleri

XPF → DKK kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0627, en düşük 0,0621 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0624 oldu. XPF → DKK kurundaki değişiklik 0.03 değerindeydi.

XPF → DKK kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0629, en düşük 0,0621 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0625 oldu. XPF → DKK kurundaki değişiklik -0.10 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDSGDZAREURINRGBPAUDCAD
1 USD11,32718,2850,91783,8010,7811,5361,387
1 SGD0,754113,7830,69163,1670,5891,1581,046
1 ZAR0,0550,07310,054,5830,0430,0840,076
1 EUR1,0911,44719,95191,4310,8521,6761,514

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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İsviçre frangından Danimarka kronuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak XPF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak DKK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut XPF → DKK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

CFP frangı için en iyi döviz çiftleri

XPF → USD

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XPF → EUR

XPF → INR

XPF → GBP

XPF → AUD

XPF → CAD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları CFP Frangı / Danimarka Kronu
1 XPF0,06225 DKK
5 XPF0,31123 DKK
10 XPF0,62247 DKK
20 XPF1,24493 DKK
50 XPF3,11234 DKK
100 XPF6,22467 DKK
250 XPF15,56168 DKK
500 XPF31,12335 DKK
1000 XPF62,24670 DKK
2000 XPF124,49340 DKK
5000 XPF311,23350 DKK
10000 XPF622,46700 DKK
Çevrim kurları Danimarka Kronu / CFP Frangı
1 DKK16,06510 XPF
5 DKK80,32550 XPF
10 DKK160,65100 XPF
20 DKK321,30200 XPF
50 DKK803,25500 XPF
100 DKK1.606,51000 XPF
250 DKK4.016,27500 XPF
500 DKK8.032,55000 XPF
1000 DKK16.065,10000 XPF
2000 DKK32.130,20000 XPF
5000 DKK80.325,50000 XPF
10000 DKK160.651,00000 XPF