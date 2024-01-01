İsviçre frangından Belarus rublesine

Reel döviz kuru ile XPF → BYN çevirin

1.000 xpf
29,77 byn

1,000₣ XPF = 0,02977Br BYN

20:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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XPF → BYN çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 XPF → BYNSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,02990,0299
Düşük0,02940,0293
Ortalama0,02970,0296
Değişim1.12%1.22%
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1 XPF → BYN istatistikleri

XPF → BYN kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0299, en düşük 0,0294 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0297 oldu. XPF → BYN kurundaki değişiklik 1.12 değerindeydi.

XPF → BYN kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0299, en düşük 0,0293 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0296 oldu. XPF → BYN kurundaki değişiklik 1.22 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDSGDZAREURINRGBPAUDCAD
1 USD11,32718,2850,91783,8010,7811,5361,387
1 SGD0,754113,7830,69163,1670,5891,1581,046
1 ZAR0,0550,07310,054,5830,0430,0840,076
1 EUR1,0911,44719,95191,4310,8521,6761,514

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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İsviçre frangından Belarus rublesine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak XPF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BYN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut XPF → BYN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

CFP frangı için en iyi döviz çiftleri

XPF → USD

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XPF → EUR

XPF → INR

XPF → GBP

XPF → AUD

XPF → CAD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları CFP Frangı / Belarus rublesi
1 XPF0,02977 BYN
5 XPF0,14883 BYN
10 XPF0,29766 BYN
20 XPF0,59532 BYN
50 XPF1,48829 BYN
100 XPF2,97658 BYN
250 XPF7,44145 BYN
500 XPF14,88290 BYN
1000 XPF29,76580 BYN
2000 XPF59,53160 BYN
5000 XPF148,82900 BYN
10000 XPF297,65800 BYN
Çevrim kurları Belarus rublesi / CFP Frangı
1 BYN33,59560 XPF
5 BYN167,97800 XPF
10 BYN335,95600 XPF
20 BYN671,91200 XPF
50 BYN1.679,78000 XPF
100 BYN3.359,56000 XPF
250 BYN8.398,90000 XPF
500 BYN16.797,80000 XPF
1000 BYN33.595,60000 XPF
2000 BYN67.191,20000 XPF
5000 BYN167.978,00000 XPF
10000 BYN335.956,00000 XPF