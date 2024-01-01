2.000 İsviçre frangından Botsvana pulasına

Reel döviz kuru ile XPF → BWP çevirin

2.000 xpf
245,50 bwp

1,000₣ XPF = 0,1227P BWP

20:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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XPF → BWP çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 XPF → BWPSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,12390,1249
Düşük0,12200,1217
Ortalama0,12300,1229
Değişim-0.05%0.61%
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1 XPF → BWP istatistikleri

XPF → BWP kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,1239, en düşük 0,1220 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,1230 oldu. XPF → BWP kurundaki değişiklik -0.05 değerindeydi.

XPF → BWP kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,1249, en düşük 0,1217 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,1229 oldu. XPF → BWP kurundaki değişiklik 0.61 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDSGDZAREURINRGBPAUDCAD
1 USD11,32718,2850,91783,8010,7811,5361,387
1 SGD0,754113,7830,69163,1670,5891,1581,046
1 ZAR0,0550,07310,054,5830,0430,0840,076
1 EUR1,0911,44719,95191,4310,8521,6761,514

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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İsviçre frangından Botsvana pulasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak XPF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BWP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut XPF → BWP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

CFP frangı için en iyi döviz çiftleri

XPF → USD

XPF → SGD

XPF → ZAR

XPF → EUR

XPF → INR

XPF → GBP

XPF → AUD

XPF → CAD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları CFP Frangı / Botsvana Pulası
1 XPF0,12275 BWP
5 XPF0,61374 BWP
10 XPF1,22748 BWP
20 XPF2,45496 BWP
50 XPF6,13740 BWP
100 XPF12,27480 BWP
250 XPF30,68700 BWP
500 XPF61,37400 BWP
1000 XPF122,74800 BWP
2000 XPF245,49600 BWP
5000 XPF613,74000 BWP
10000 XPF1.227,48000 BWP
Çevrim kurları Botsvana Pulası / CFP Frangı
1 BWP8,14679 XPF
5 BWP40,73395 XPF
10 BWP81,46790 XPF
20 BWP162,93580 XPF
50 BWP407,33950 XPF
100 BWP814,67900 XPF
250 BWP2.036,69750 XPF
500 BWP4.073,39500 XPF
1000 BWP8.146,79000 XPF
2000 BWP16.293,58000 XPF
5000 BWP40.733,95000 XPF
10000 BWP81.467,90000 XPF