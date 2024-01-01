250 İsviçre frangından Birleşik Arap Emirlikleri dirhemine

Reel döviz kuru ile XPF → AED çevirin

1,000₣ XPF = 0,03257د.إ AED

10:59 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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XPF → AED çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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AED
1 XPF → AEDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,03360,0344
Düşük0,03250,0325
Ortalama0,03320,0337
Değişim-2.80%-4.29%
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1 XPF → AED istatistikleri

XPF → AED kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0336, en düşük 0,0325 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0332 oldu. XPF → AED kurundaki değişiklik -2.80 değerindeydi.

XPF → AED kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0344, en düşük 0,0325 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0337 oldu. XPF → AED kurundaki değişiklik -4.29 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiXPF - AED tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDSGDZAREURINRGBPAUDCAD
1 USD11,33918,0280,94684,4180,7911,5391,402
1 SGD0,747113,4620,70663,0390,5911,1491,047
1 ZAR0,0550,07410,0524,6830,0440,0850,078
1 EUR1,0571,41619,058189,2430,8361,6271,482

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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İsviçre frangından Birleşik Arap Emirlikleri dirhemine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak XPF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak AED seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut XPF → AED kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

CFP frangı için en iyi döviz çiftleri

XPF → USD

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XPF → EUR

XPF → INR

XPF → GBP

XPF → AUD

XPF → CAD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları CFP Frangı / Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi
1 XPF0,03257 AED
5 XPF0,16284 AED
10 XPF0,32569 AED
20 XPF0,65138 AED
50 XPF1,62844 AED
100 XPF3,25688 AED
250 XPF8,14220 AED
500 XPF16,28440 AED
1000 XPF32,56880 AED
2000 XPF65,13760 AED
5000 XPF162,84400 AED
10000 XPF325,68800 AED
Çevrim kurları Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi / CFP Frangı
1 AED30,70420 XPF
5 AED153,52100 XPF
10 AED307,04200 XPF
20 AED614,08400 XPF
50 AED1.535,21000 XPF
100 AED3.070,42000 XPF
250 AED7.676,05000 XPF
500 AED15.352,10000 XPF
1000 AED30.704,20000 XPF
2000 AED61.408,40000 XPF
5000 AED153.521,00000 XPF
10000 AED307.042,00000 XPF