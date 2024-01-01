10 bin CFA Frangı BCEAO'dan ZMW'ye

Reel döviz kuru ile XOF → ZMW çevirin

1,000CFA XOF = 0,04442ZK ZMW

12:52 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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XOF → ZMW çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

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ZMW
1 XOF → ZMWSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,04500,0454
Düşük0,04370,0437
Ortalama0,04420,0444
Değişim0.44%0.45%
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1 XOF → ZMW istatistikleri

XOF → ZMW kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0450, en düşük 0,0437 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0442 oldu. XOF → ZMW kurundaki değişiklik 0.44 değerindeydi.

XOF → ZMW kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0454, en düşük 0,0437 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0444 oldu. XOF → ZMW kurundaki değişiklik 0.45 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiXOF - ZMW tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDGBPCADEURAUDMADSGDNGN
1 USD10,7911,4020,9461,5399,9871,3391.725,21
1 GBP1,26411,7721,1961,94512,6221,6932.180,41
1 CAD0,7130,56410,6751,0987,1230,9551.230,49
1 EUR1,0570,8361,48211,62710,5551,4161.823,46

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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CFA Frangı BCEAO'dan ZMW'ye para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak XOF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ZMW seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut XOF → ZMW kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

CFA frangı BCEAO için en iyi döviz çiftleri

XOF → USD

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XOF → MAD

XOF → SGD

XOF → NGN

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları CFA Frangı BCEAO / ZMW
1 XOF0,04442 ZMW
5 XOF0,22210 ZMW
10 XOF0,44420 ZMW
20 XOF0,88841 ZMW
50 XOF2,22102 ZMW
100 XOF4,44203 ZMW
250 XOF11,10508 ZMW
500 XOF22,21015 ZMW
1000 XOF44,42030 ZMW
2000 XOF88,84060 ZMW
5000 XOF222,10150 ZMW
10000 XOF444,20300 ZMW
Çevrim kurları ZMW / CFA Frangı BCEAO
1 ZMW22,51220 XOF
5 ZMW112,56100 XOF
10 ZMW225,12200 XOF
20 ZMW450,24400 XOF
50 ZMW1.125,61000 XOF
100 ZMW2.251,22000 XOF
250 ZMW5.628,05000 XOF
500 ZMW11.256,10000 XOF
1000 ZMW22.512,20000 XOF
2000 ZMW45.024,40000 XOF
5000 ZMW112.561,00000 XOF
10000 ZMW225.122,00000 XOF