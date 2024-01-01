20 CFA Frangı BCEAO'dan Doğu Karayip dolarına

Reel döviz kuru ile XOF → XCD çevirin

1,000CFA XOF = 0,004350$ XCD

12:48 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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XOF → XCD çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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XCD
1 XOF → XCDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00450,0046
Düşük0,00430,0043
Ortalama0,00440,0045
Değişim-2.76%-5.26%
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1 XOF → XCD istatistikleri

XOF → XCD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0045, en düşük 0,0043 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0044 oldu. XOF → XCD kurundaki değişiklik -2.76 değerindeydi.

XOF → XCD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0046, en düşük 0,0043 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0045 oldu. XOF → XCD kurundaki değişiklik -5.26 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiXOF - XCD tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDGBPCADEURAUDMADSGDNGN
1 USD10,7911,4020,9461,5399,9871,341.725,21
1 GBP1,26411,7721,1961,94512,621,6932.180,06
1 CAD0,7130,56410,6751,0987,1230,9551.230,49
1 EUR1,0570,8361,48211,62710,5541,4161.823,29

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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CFA Frangı BCEAO'dan Doğu Karayip dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak XOF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak XCD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut XOF → XCD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

CFA frangı BCEAO için en iyi döviz çiftleri

XOF → USD

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XOF → CAD

XOF → EUR

XOF → AUD

XOF → MAD

XOF → SGD

XOF → NGN

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları CFA Frangı BCEAO / Doğu Karayip Doları
1 XOF0,00435 XCD
5 XOF0,02175 XCD
10 XOF0,04350 XCD
20 XOF0,08700 XCD
50 XOF0,21751 XCD
100 XOF0,43502 XCD
250 XOF1,08756 XCD
500 XOF2,17512 XCD
1000 XOF4,35023 XCD
2000 XOF8,70046 XCD
5000 XOF21,75115 XCD
10000 XOF43,50230 XCD
Çevrim kurları Doğu Karayip Doları / CFA Frangı BCEAO
1 XCD229,87300 XOF
5 XCD1.149,36500 XOF
10 XCD2.298,73000 XOF
20 XCD4.597,46000 XOF
50 XCD11.493,65000 XOF
100 XCD22.987,30000 XOF
250 XCD57.468,25000 XOF
500 XCD114.936,50000 XOF
1000 XCD229.873,00000 XOF
2000 XCD459.746,00000 XOF
5000 XCD1.149.365,00000 XOF
10000 XCD2.298.730,00000 XOF