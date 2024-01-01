10 bin CFA Frangı BCEAO'dan Trinidad ve Tobago dolarına

Reel döviz kuru ile XOF → TTD çevirin

1,000CFA XOF = 0,01092TT$ TTD

12:29 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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XOF → TTD çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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TTD
1 XOF → TTDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,01120,0116
Düşük0,01080,0108
Ortalama0,01110,0113
Değişim-2.73%-5.03%
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1 XOF → TTD istatistikleri

XOF → TTD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0112, en düşük 0,0108 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0111 oldu. XOF → TTD kurundaki değişiklik -2.73 değerindeydi.

XOF → TTD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0116, en düşük 0,0108 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0113 oldu. XOF → TTD kurundaki değişiklik -5.03 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiXOF - TTD tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDGBPCADEURAUDMADSGDNGN
1 USD10,7911,4020,9461,5399,9881,341.725,21
1 GBP1,26411,7711,1961,94512,6211,6932.180,06
1 CAD0,7130,56510,6751,0987,1250,9561.230,75
1 EUR1,0570,8361,48111,62610,5541,4161.823,03

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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CFA Frangı BCEAO'dan Trinidad ve Tobago dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak XOF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TTD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut XOF → TTD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

CFA frangı BCEAO için en iyi döviz çiftleri

XOF → USD

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XOF → MAD

XOF → SGD

XOF → NGN

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Çevrim kurları CFA Frangı BCEAO / Trinidad ve Tobago Doları
1 XOF0,01092 TTD
5 XOF0,05458 TTD
10 XOF0,10915 TTD
20 XOF0,21830 TTD
50 XOF0,54575 TTD
100 XOF1,09150 TTD
250 XOF2,72875 TTD
500 XOF5,45750 TTD
1000 XOF10,91500 TTD
2000 XOF21,83000 TTD
5000 XOF54,57500 TTD
10000 XOF109,15000 TTD
Çevrim kurları Trinidad ve Tobago Doları / CFA Frangı BCEAO
1 TTD91,61700 XOF
5 TTD458,08500 XOF
10 TTD916,17000 XOF
20 TTD1.832,34000 XOF
50 TTD4.580,85000 XOF
100 TTD9.161,70000 XOF
250 TTD22.904,25000 XOF
500 TTD45.808,50000 XOF
1000 TTD91.617,00000 XOF
2000 TTD183.234,00000 XOF
5000 TTD458.085,00000 XOF
10000 TTD916.170,00000 XOF