250 CFA Frangı BCEAO'dan Türk lirasına

Reel döviz kuru ile XOF → TRY çevirin

1,000CFA XOF = 0,05566TL TRY

12:28 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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XOF → TRY çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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TRY
1 XOF → TRYSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,05720,0582
Düşük0,05530,0553
Ortalama0,05630,0571
Değişim-1.99%-3.53%
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1 XOF → TRY istatistikleri

XOF → TRY kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0572, en düşük 0,0553 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0563 oldu. XOF → TRY kurundaki değişiklik -1.99 değerindeydi.

XOF → TRY kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0582, en düşük 0,0553 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0571 oldu. XOF → TRY kurundaki değişiklik -3.53 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiXOF - TRY tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDGBPCADEURAUDMADSGDNGN
1 USD10,7911,4020,9461,5399,9881,341.725,21
1 GBP1,26411,7711,1961,94412,621,6932.179,89
1 CAD0,7130,56510,6751,0987,1250,9561.230,75
1 EUR1,0570,8361,48111,62610,5541,4161.822,94

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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CFA Frangı BCEAO'dan Türk lirasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak XOF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TRY seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut XOF → TRY kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

CFA frangı BCEAO için en iyi döviz çiftleri

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Çevrim kurları CFA Frangı BCEAO / Türk Lirası
1 XOF0,05566 TRY
5 XOF0,27831 TRY
10 XOF0,55661 TRY
20 XOF1,11322 TRY
50 XOF2,78305 TRY
100 XOF5,56610 TRY
250 XOF13,91525 TRY
500 XOF27,83050 TRY
1000 XOF55,66100 TRY
2000 XOF111,32200 TRY
5000 XOF278,30500 TRY
10000 XOF556,61000 TRY
Çevrim kurları Türk Lirası / CFA Frangı BCEAO
1 TRY17,96590 XOF
5 TRY89,82950 XOF
10 TRY179,65900 XOF
20 TRY359,31800 XOF
50 TRY898,29500 XOF
100 TRY1.796,59000 XOF
250 TRY4.491,47500 XOF
500 TRY8.982,95000 XOF
1000 TRY17.965,90000 XOF
2000 TRY35.931,80000 XOF
5000 TRY89.829,50000 XOF
10000 TRY179.659,00000 XOF