100 CFA Frangı BCEAO'dan Tunus dinarına

Reel döviz kuru ile XOF → TND çevirin

1,000CFA XOF = 0,005074DT TND

12:24 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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XOF → TND çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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TND
1 XOF → TNDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00510,0052
Düşük0,00510,0051
Ortalama0,00510,0051
Değişim-0.79%-1.94%
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1 XOF → TND istatistikleri

XOF → TND kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0051, en düşük 0,0051 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0051 oldu. XOF → TND kurundaki değişiklik -0.79 değerindeydi.

XOF → TND kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0052, en düşük 0,0051 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0051 oldu. XOF → TND kurundaki değişiklik -1.94 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiXOF - TND tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDGBPCADEURAUDMADSGDNGN
1 USD10,7921,4020,9471,549,991,341.725,21
1 GBP1,26311,7711,1961,94512,6181,6922.179,03
1 CAD0,7130,56510,6751,0987,1260,9561.230,58
1 EUR1,0560,8361,48111,62610,5531,4151.822,43

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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CFA Frangı BCEAO'dan Tunus dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak XOF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TND seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut XOF → TND kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

CFA frangı BCEAO için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları CFA Frangı BCEAO / Tunus Dinarı
1 XOF0,00507 TND
5 XOF0,02537 TND
10 XOF0,05074 TND
20 XOF0,10148 TND
50 XOF0,25371 TND
100 XOF0,50741 TND
250 XOF1,26853 TND
500 XOF2,53705 TND
1000 XOF5,07410 TND
2000 XOF10,14820 TND
5000 XOF25,37050 TND
10000 XOF50,74100 TND
Çevrim kurları Tunus Dinarı / CFA Frangı BCEAO
1 TND197,07900 XOF
5 TND985,39500 XOF
10 TND1.970,79000 XOF
20 TND3.941,58000 XOF
50 TND9.853,95000 XOF
100 TND19.707,90000 XOF
250 TND49.269,75000 XOF
500 TND98.539,50000 XOF
1000 TND197.079,00000 XOF
2000 TND394.158,00000 XOF
5000 TND985.395,00000 XOF
10000 TND1.970.790,00000 XOF