5 CFA Frangı BCEAO'dan Tacikistan somonuna

Reel döviz kuru ile XOF → TJS çevirin

1,000CFA XOF = 0,01718SM TJS

12:21 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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XOF → TJS çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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TJS
1 XOF → TJSSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,01780,0182
Düşük0,01710,0171
Ortalama0,01750,0178
Değişim-2.76%-4.66%
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1 XOF → TJS istatistikleri

XOF → TJS kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0178, en düşük 0,0171 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0175 oldu. XOF → TJS kurundaki değişiklik -2.76 değerindeydi.

XOF → TJS kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0182, en düşük 0,0171 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0178 oldu. XOF → TJS kurundaki değişiklik -4.66 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiXOF - TJS tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDGBPCADEURAUDMADSGDNGN
1 USD10,7921,4020,9471,549,9911,341.725,21
1 GBP1,26311,7711,1961,94512,6211,6932.179,37
1 CAD0,7130,56510,6751,0987,1250,9561.230,32
1 EUR1,0560,8361,48111,62610,5521,4151.822,08

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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CFA Frangı BCEAO'dan Tacikistan somonuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak XOF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TJS seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut XOF → TJS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

CFA frangı BCEAO için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları CFA Frangı BCEAO / Tacikistan Somonu
1 XOF0,01718 TJS
5 XOF0,08589 TJS
10 XOF0,17177 TJS
20 XOF0,34354 TJS
50 XOF0,85885 TJS
100 XOF1,71770 TJS
250 XOF4,29425 TJS
500 XOF8,58850 TJS
1000 XOF17,17700 TJS
2000 XOF34,35400 TJS
5000 XOF85,88500 TJS
10000 XOF171,77000 TJS
Çevrim kurları Tacikistan Somonu / CFA Frangı BCEAO
1 TJS58,21730 XOF
5 TJS291,08650 XOF
10 TJS582,17300 XOF
20 TJS1.164,34600 XOF
50 TJS2.910,86500 XOF
100 TJS5.821,73000 XOF
250 TJS14.554,32500 XOF
500 TJS29.108,65000 XOF
1000 TJS58.217,30000 XOF
2000 TJS116.434,60000 XOF
5000 TJS291.086,50000 XOF
10000 TJS582.173,00000 XOF