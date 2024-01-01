bin CFA Frangı BCEAO'dan İsveç kronuna

Reel döviz kuru ile XOF → SEK çevirin

1,000CFA XOF = 0,01767kr SEK

12:08 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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XOF → SEK çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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SEK
1 XOF → SEKSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,01780,0178
Düşük0,01740,0172
Ortalama0,01760,0174
Değişim1.30%1.99%
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1 XOF → SEK istatistikleri

XOF → SEK kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0178, en düşük 0,0174 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0176 oldu. XOF → SEK kurundaki değişiklik 1.30 değerindeydi.

XOF → SEK kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0178, en düşük 0,0172 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0174 oldu. XOF → SEK kurundaki değişiklik 1.99 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiXOF - SEK tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDGBPCADEURAUDMADSGDNGN
1 USD10,7911,4020,9471,5399,991,341.725,21
1 GBP1,26411,7721,1961,94512,6231,6932.179,89
1 CAD0,7130,56410,6751,0987,1250,9551.230,4
1 EUR1,0560,8361,48111,62610,5531,4151.822,43

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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CFA Frangı BCEAO'dan İsveç kronuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak XOF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SEK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut XOF → SEK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

CFA frangı BCEAO için en iyi döviz çiftleri

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Çevrim kurları CFA Frangı BCEAO / İsveç Kronu
1 XOF0,01767 SEK
5 XOF0,08833 SEK
10 XOF0,17665 SEK
20 XOF0,35330 SEK
50 XOF0,88325 SEK
100 XOF1,76650 SEK
250 XOF4,41625 SEK
500 XOF8,83250 SEK
1000 XOF17,66500 SEK
2000 XOF35,33000 SEK
5000 XOF88,32500 SEK
10000 XOF176,65000 SEK
Çevrim kurları İsveç Kronu / CFA Frangı BCEAO
1 SEK56,60900 XOF
5 SEK283,04500 XOF
10 SEK566,09000 XOF
20 SEK1.132,18000 XOF
50 SEK2.830,45000 XOF
100 SEK5.660,90000 XOF
250 SEK14.152,25000 XOF
500 SEK28.304,50000 XOF
1000 SEK56.609,00000 XOF
2000 SEK113.218,00000 XOF
5000 SEK283.045,00000 XOF
10000 SEK566.090,00000 XOF