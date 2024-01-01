10 bin CFA Frangı BCEAO'dan Norveç kronuna

Reel döviz kuru ile XOF → NOK çevirin

1,000CFA XOF = 0,01777kr NOK

11:38 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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XOF → NOK çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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NOK
1 XOF → NOKSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,01830,0183
Düşük0,01780,0177
Ortalama0,01800,0180
Değişim-1.80%-0.51%
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1 XOF → NOK istatistikleri

XOF → NOK kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0183, en düşük 0,0178 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0180 oldu. XOF → NOK kurundaki değişiklik -1.80 değerindeydi.

XOF → NOK kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0183, en düşük 0,0177 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0180 oldu. XOF → NOK kurundaki değişiklik -0.51 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiXOF - NOK tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDGBPCADEURAUDMADSGDNGN
1 USD10,7921,4020,9471,549,9951,341.725,21
1 GBP1,26311,7711,1971,94512,6231,6932.178,85
1 CAD0,7130,56510,6761,0987,1280,9561.230,32
1 EUR1,0550,8361,4811,62610,5491,4141.820,87

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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CFA Frangı BCEAO'dan Norveç kronuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak XOF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak NOK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut XOF → NOK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

CFA frangı BCEAO için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları CFA Frangı BCEAO / Norveç Kronu
1 XOF0,01777 NOK
5 XOF0,08886 NOK
10 XOF0,17772 NOK
20 XOF0,35545 NOK
50 XOF0,88862 NOK
100 XOF1,77723 NOK
250 XOF4,44308 NOK
500 XOF8,88615 NOK
1000 XOF17,77230 NOK
2000 XOF35,54460 NOK
5000 XOF88,86150 NOK
10000 XOF177,72300 NOK
Çevrim kurları Norveç Kronu / CFA Frangı BCEAO
1 NOK56,26730 XOF
5 NOK281,33650 XOF
10 NOK562,67300 XOF
20 NOK1.125,34600 XOF
50 NOK2.813,36500 XOF
100 NOK5.626,73000 XOF
250 NOK14.066,82500 XOF
500 NOK28.133,65000 XOF
1000 NOK56.267,30000 XOF
2000 NOK112.534,60000 XOF
5000 NOK281.336,50000 XOF
10000 NOK562.673,00000 XOF