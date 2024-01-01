1 CFA Frangı BCEAO'dan Namibya dolarına

Reel döviz kuru ile XOF → NAD çevirin

1,000CFA XOF = 0,02909$ NAD

11:34 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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XOF → NAD çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

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NAD
1 XOF → NADSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,02940,0305
Düşük0,02850,0285
Ortalama0,02910,0295
Değişim-0.23%-4.14%
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1 XOF → NAD istatistikleri

XOF → NAD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0294, en düşük 0,0285 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0291 oldu. XOF → NAD kurundaki değişiklik -0.23 değerindeydi.

XOF → NAD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0305, en düşük 0,0285 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0295 oldu. XOF → NAD kurundaki değişiklik -4.14 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiXOF - NAD tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDGBPCADEURAUDMADSGDNGN
1 USD10,7921,4020,9481,549,9971,341.725,21
1 GBP1,26311,771,1971,94512,6231,6922.178,51
1 CAD0,7130,56510,6761,0997,1310,9561.230,75
1 EUR1,0550,8361,47911,62510,5481,4141.820,36

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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CFA Frangı BCEAO'dan Namibya dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak XOF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak NAD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut XOF → NAD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

CFA frangı BCEAO için en iyi döviz çiftleri

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Çevrim kurları CFA Frangı BCEAO / Namibya Doları
1 XOF0,02909 NAD
5 XOF0,14543 NAD
10 XOF0,29085 NAD
20 XOF0,58170 NAD
50 XOF1,45425 NAD
100 XOF2,90851 NAD
250 XOF7,27128 NAD
500 XOF14,54255 NAD
1000 XOF29,08510 NAD
2000 XOF58,17020 NAD
5000 XOF145,42550 NAD
10000 XOF290,85100 NAD
Çevrim kurları Namibya Doları / CFA Frangı BCEAO
1 NAD34,38190 XOF
5 NAD171,90950 XOF
10 NAD343,81900 XOF
20 NAD687,63800 XOF
50 NAD1.719,09500 XOF
100 NAD3.438,19000 XOF
250 NAD8.595,47500 XOF
500 NAD17.190,95000 XOF
1000 NAD34.381,90000 XOF
2000 NAD68.763,80000 XOF
5000 NAD171.909,50000 XOF
10000 NAD343.819,00000 XOF