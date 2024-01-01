500 CFA Frangı BCEAO'dan Mozambik metikaline

Reel döviz kuru ile XOF → MZN çevirin

1,000CFA XOF = 0,1028MT MZN

11:33 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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XOF → MZN çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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MZN
1 XOF → MZNSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,10630,1089
Düşük0,10250,1025
Ortalama0,10450,1066
Değişim-2.68%-5.33%
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1 XOF → MZN istatistikleri

XOF → MZN kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,1063, en düşük 0,1025 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,1045 oldu. XOF → MZN kurundaki değişiklik -2.68 değerindeydi.

XOF → MZN kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,1089, en düşük 0,1025 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,1066 oldu. XOF → MZN kurundaki değişiklik -5.33 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiXOF - MZN tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDGBPCADEURAUDMADSGDNGN
1 USD10,7921,4020,9481,549,9951,341.725,21
1 GBP1,26311,771,1971,94512,6251,6932.179,03
1 CAD0,7130,56510,6761,0987,1310,9561.230,75
1 EUR1,0550,8361,47911,62510,5491,4141.820,7

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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CFA Frangı BCEAO'dan Mozambik metikaline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak XOF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MZN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut XOF → MZN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

CFA frangı BCEAO için en iyi döviz çiftleri

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XOF → SGD

XOF → NGN

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları CFA Frangı BCEAO / Mozambik Metikali
1 XOF0,10278 MZN
5 XOF0,51388 MZN
10 XOF1,02775 MZN
20 XOF2,05550 MZN
50 XOF5,13875 MZN
100 XOF10,27750 MZN
250 XOF25,69375 MZN
500 XOF51,38750 MZN
1000 XOF102,77500 MZN
2000 XOF205,55000 MZN
5000 XOF513,87500 MZN
10000 XOF1.027,75000 MZN
Çevrim kurları Mozambik Metikali / CFA Frangı BCEAO
1 MZN9,72996 XOF
5 MZN48,64980 XOF
10 MZN97,29960 XOF
20 MZN194,59920 XOF
50 MZN486,49800 XOF
100 MZN972,99600 XOF
250 MZN2.432,49000 XOF
500 MZN4.864,98000 XOF
1000 MZN9.729,96000 XOF
2000 MZN19.459,92000 XOF
5000 MZN48.649,80000 XOF
10000 MZN97.299,60000 XOF