500 CFA Frangı BCEAO'dan Malavi kvaçasına

Reel döviz kuru ile XOF → MWK çevirin

1,000CFA XOF = 2,786MK MWK

11:28 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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XOF → MWK çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

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MWK
1 XOF → MWKSon 30 günSon 90 gün
Yüksek2,89062,9592
Düşük2,78382,7838
Ortalama2,84112,8964
Değişim-3.09%-5.52%
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1 XOF → MWK istatistikleri

XOF → MWK kurunun performansı son 30 günde en yüksek 2,8906, en düşük 2,7838 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 2,8411 oldu. XOF → MWK kurundaki değişiklik -3.09 değerindeydi.

XOF → MWK kurunun performansı son 90 günde en yüksek 2,9592, en düşük 2,7838 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 2,8964 oldu. XOF → MWK kurundaki değişiklik -5.52 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiXOF - MWK tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDGBPCADEURAUDMADSGDNGN
1 USD10,7921,4020,9481,549,9971,341.725,21
1 GBP1,26311,7711,1971,94512,631,6932.179,54
1 CAD0,7130,56510,6761,0997,1320,9561.230,75
1 EUR1,0550,8351,47911,62510,551,4141.820,53

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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CFA Frangı BCEAO'dan Malavi kvaçasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak XOF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MWK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut XOF → MWK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

CFA frangı BCEAO için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları CFA Frangı BCEAO / Malavi Kvaçası
1 XOF2,78591 MWK
5 XOF13,92955 MWK
10 XOF27,85910 MWK
20 XOF55,71820 MWK
50 XOF139,29550 MWK
100 XOF278,59100 MWK
250 XOF696,47750 MWK
500 XOF1.392,95500 MWK
1000 XOF2.785,91000 MWK
2000 XOF5.571,82000 MWK
5000 XOF13.929,55000 MWK
10000 XOF27.859,10000 MWK
Çevrim kurları Malavi Kvaçası / CFA Frangı BCEAO
1 MWK0,35895 XOF
5 MWK1,79475 XOF
10 MWK3,58949 XOF
20 MWK7,17898 XOF
50 MWK17,94745 XOF
100 MWK35,89490 XOF
250 MWK89,73725 XOF
500 MWK179,47450 XOF
1000 MWK358,94900 XOF
2000 MWK717,89800 XOF
5000 MWK1.794,74500 XOF
10000 MWK3.589,49000 XOF