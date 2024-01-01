5 CFA Frangı BCEAO'dan Cayman Adaları dolarına

Reel döviz kuru ile XOF → KYD çevirin

1,000CFA XOF = 0,001320$ KYD

11:01 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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XOF → KYD çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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KYD
1 XOF → KYDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00140,0014
Düşük0,00130,0013
Ortalama0,00130,0014
Değişim-2.81%-5.31%
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1 XOF → KYD istatistikleri

XOF → KYD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0014, en düşük 0,0013 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0013 oldu. XOF → KYD kurundaki değişiklik -2.81 değerindeydi.

XOF → KYD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0014, en düşük 0,0013 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0014 oldu. XOF → KYD kurundaki değişiklik -5.31 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiXOF - KYD tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDGBPCADEURAUDMADSGDNGN
1 USD10,7911,4020,9471,5399,9941,341.725,21
1 GBP1,26411,7711,1961,94512,631,6932.180,23
1 CAD0,7130,56510,6751,0987,130,9561.230,75
1 EUR1,0560,8361,48111,62610,5571,4151.822,34

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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CFA Frangı BCEAO'dan Cayman Adaları dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak XOF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KYD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut XOF → KYD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

CFA frangı BCEAO için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları CFA Frangı BCEAO / Cayman Adaları Doları
1 XOF0,00132 KYD
5 XOF0,00660 KYD
10 XOF0,01320 KYD
20 XOF0,02641 KYD
50 XOF0,06602 KYD
100 XOF0,13205 KYD
250 XOF0,33012 KYD
500 XOF0,66024 KYD
1000 XOF1,32047 KYD
2000 XOF2,64094 KYD
5000 XOF6,60235 KYD
10000 XOF13,20470 KYD
Çevrim kurları Cayman Adaları Doları / CFA Frangı BCEAO
1 KYD757,30400 XOF
5 KYD3.786,52000 XOF
10 KYD7.573,04000 XOF
20 KYD15.146,08000 XOF
50 KYD37.865,20000 XOF
100 KYD75.730,40000 XOF
250 KYD189.326,00000 XOF
500 KYD378.652,00000 XOF
1000 KYD757.304,00000 XOF
2000 KYD1.514.608,00000 XOF
5000 KYD3.786.520,00000 XOF
10000 KYD7.573.040,00000 XOF