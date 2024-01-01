250 CFA Frangı BCEAO'dan Japon yenine
Reel döviz kuru ile XOF → JPY çevirin
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XOF → JPY çevrim grafiği
1 XOF = 0,24767 JPY
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|1 XOF → JPY
|Son 30 gün
|Son 90 gün
|Yüksek
|0,2537
|0,2537
|Düşük
|0,2476
|0,2378
|Ortalama
|0,2507
|0,2467
|Değişim
|-0.12%
|0.32%
|Tüm geçmişi görüntüleyin
1 XOF → JPY istatistikleri
XOF → JPY kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,2537, en düşük 0,2476 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,2507 oldu. XOF → JPY kurundaki değişiklik -0.12 değerindeydi.
XOF → JPY kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,2537, en düşük 0,2378 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,2467 oldu. XOF → JPY kurundaki değişiklik 0.32 değerindeydi.
Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
CFA Frangı BCEAO'dan Japon yenine para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak XOF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak JPY seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut XOF → JPY kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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|Çevrim kurları Japon Yeni / CFA Frangı BCEAO
|100 JPY
|403,76800 XOF
|1000 JPY
|4.037,68000 XOF
|1500 JPY
|6.056,52000 XOF
|2000 JPY
|8.075,36000 XOF
|3000 JPY
|12.113,04000 XOF
|5000 JPY
|20.188,40000 XOF
|5400 JPY
|21.803,47200 XOF
|10000 JPY
|40.376,80000 XOF
|15000 JPY
|60.565,20000 XOF
|20000 JPY
|80.753,60000 XOF
|25000 JPY
|100.942,00000 XOF
|30000 JPY
|121.130,40000 XOF