CFA Frangı BCEAO'dan Japon yenine

Reel döviz kuru ile XOF → JPY çevirin

1,000CFA XOF = 0,2476¥ JPY

10:48 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
Döviz kurunu takip edin

Bu para birimleri arasında para gönderemiyoruz

Bunun üzerinde çalışıyoruz. Haber almak için kaydolun ve en kısa zamanda size haber verelim.

Mümkün olduğunda bildirim alın

XOF → JPY çevrim grafiği

0

Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

JPY
1 XOF → JPYSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,25370,2537
Düşük0,24770,2378
Ortalama0,25070,2467
Değişim-0.08%0.35%
Tüm geçmişi görüntüleyin

1 XOF → JPY istatistikleri

XOF → JPY kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,2537, en düşük 0,2477 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,2507 oldu. XOF → JPY kurundaki değişiklik -0.08 değerindeydi.

XOF → JPY kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,2537, en düşük 0,2378 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,2467 oldu. XOF → JPY kurundaki değişiklik 0.35 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiXOF - JPY tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDGBPCADEURAUDMADSGDNGN
1 USD10,7911,4020,9471,5399,9941,341.725,21
1 GBP1,26411,7711,1961,94412,6281,6932.179,89
1 CAD0,7130,56510,6751,0987,1280,9551.230,58
1 EUR1,0560,8361,48111,62610,5581,4151.822,6

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

CFA Frangı BCEAO'dan Japon yenine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak XOF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak JPY seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut XOF → JPY kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

CFA frangı BCEAO için en iyi döviz çiftleri

XOF → USD

XOF → GBP

XOF → CAD

XOF → EUR

XOF → AUD

XOF → MAD

XOF → SGD

XOF → NGN

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları CFA Frangı BCEAO / Japon Yeni
1 XOF0,24764 JPY
5 XOF1,23821 JPY
10 XOF2,47641 JPY
20 XOF4,95282 JPY
50 XOF12,38205 JPY
100 XOF24,76410 JPY
250 XOF61,91025 JPY
500 XOF123,82050 JPY
1000 XOF247,64100 JPY
2000 XOF495,28200 JPY
5000 XOF1.238,20500 JPY
10000 XOF2.476,41000 JPY
Çevrim kurları Japon Yeni / CFA Frangı BCEAO
100 JPY403,81000 XOF
1000 JPY4.038,10000 XOF
1500 JPY6.057,15000 XOF
2000 JPY8.076,20000 XOF
3000 JPY12.114,30000 XOF
5000 JPY20.190,50000 XOF
5400 JPY21.805,74000 XOF
10000 JPY40.381,00000 XOF
15000 JPY60.571,50000 XOF
20000 JPY80.762,00000 XOF
25000 JPY100.952,50000 XOF
30000 JPY121.143,00000 XOF