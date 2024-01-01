10 CFA Frangı BCEAO'dan Hong Kong dolarına

Reel döviz kuru ile XOF → HKD çevirin

1,000CFA XOF = 0,01253$ HKD

10:27 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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XOF → HKD çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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HKD
1 XOF → HKDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,01300,0133
Düşük0,01250,0125
Ortalama0,01270,0130
Değişim-2.66%-5.44%
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1 XOF → HKD istatistikleri

XOF → HKD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0130, en düşük 0,0125 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0127 oldu. XOF → HKD kurundaki değişiklik -2.66 değerindeydi.

XOF → HKD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0133, en düşük 0,0125 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0130 oldu. XOF → HKD kurundaki değişiklik -5.44 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiXOF - HKD tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDGBPCADEURAUDMADSGDNGN
1 USD10,7911,4020,9471,5399,9931,3391.725,21
1 GBP1,26511,7741,1971,94712,6391,6942.182,13
1 CAD0,7130,56410,6751,0987,1270,9551.230,4
1 EUR1,0560,8351,48111,62610,5551,4141.822,25

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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CFA Frangı BCEAO'dan Hong Kong dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak XOF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak HKD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut XOF → HKD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

CFA frangı BCEAO için en iyi döviz çiftleri

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XOF → SGD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları CFA Frangı BCEAO / Hong Kong Doları
1 XOF0,01253 HKD
5 XOF0,06266 HKD
10 XOF0,12532 HKD
20 XOF0,25065 HKD
50 XOF0,62662 HKD
100 XOF1,25324 HKD
250 XOF3,13310 HKD
500 XOF6,26620 HKD
1000 XOF12,53240 HKD
2000 XOF25,06480 HKD
5000 XOF62,66200 HKD
10000 XOF125,32400 HKD
Çevrim kurları Hong Kong Doları / CFA Frangı BCEAO
100 HKD7.979,30000 XOF
200 HKD15.958,60000 XOF
300 HKD23.937,90000 XOF
500 HKD39.896,50000 XOF
1000 HKD79.793,00000 XOF
2000 HKD159.586,00000 XOF
2500 HKD199.482,50000 XOF
3000 HKD239.379,00000 XOF
4000 HKD319.172,00000 XOF
5000 HKD398.965,00000 XOF
10000 HKD797.930,00000 XOF
20000 HKD1.595.860,00000 XOF