1 CFA Frangı BCEAO'dan Guyana dolarına

Reel döviz kuru ile XOF → GYD çevirin

1,000CFA XOF = 0,3362GY$ GYD

10:26 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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XOF → GYD çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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GYD
1 XOF → GYDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,34710,3568
Düşük0,33520,3352
Ortalama0,34240,3489
Değişim-3.00%-5.18%
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1 XOF → GYD istatistikleri

XOF → GYD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,3471, en düşük 0,3352 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,3424 oldu. XOF → GYD kurundaki değişiklik -3.00 değerindeydi.

XOF → GYD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,3568, en düşük 0,3352 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,3489 oldu. XOF → GYD kurundaki değişiklik -5.18 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiXOF - GYD tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDGBPCADEURAUDMADSGDNGN
1 USD10,7911,4020,9471,549,9951,3391.725,21
1 GBP1,26511,7731,1971,94712,6391,6942.181,61
1 CAD0,7130,56410,6751,0987,1280,9551.230,32
1 EUR1,0560,8351,48111,62610,5541,4141.821,82

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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CFA Frangı BCEAO'dan Guyana dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak XOF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak GYD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut XOF → GYD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

CFA frangı BCEAO için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları CFA Frangı BCEAO / Guyana Doları
1 XOF0,33622 GYD
5 XOF1,68109 GYD
10 XOF3,36217 GYD
20 XOF6,72434 GYD
50 XOF16,81085 GYD
100 XOF33,62170 GYD
250 XOF84,05425 GYD
500 XOF168,10850 GYD
1000 XOF336,21700 GYD
2000 XOF672,43400 GYD
5000 XOF1.681,08500 GYD
10000 XOF3.362,17000 GYD
Çevrim kurları Guyana Doları / CFA Frangı BCEAO
1 GYD2,97427 XOF
5 GYD14,87135 XOF
10 GYD29,74270 XOF
20 GYD59,48540 XOF
50 GYD148,71350 XOF
100 GYD297,42700 XOF
250 GYD743,56750 XOF
500 GYD1.487,13500 XOF
1000 GYD2.974,27000 XOF
2000 GYD5.948,54000 XOF
5000 GYD14.871,35000 XOF
10000 GYD29.742,70000 XOF