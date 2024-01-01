2.000 CFA Frangı BCEAO'dan İngiliz sterlinine

Reel döviz kuru ile XOF → GBP çevirin

1,000CFA XOF = 0,001273£ GBP

10:13 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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XOF → GBP çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

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GBP
1 XOF → GBPSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00130,0013
Düşük0,00130,0013
Ortalama0,00130,0013
Değişim0.31%-1.97%
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1 XOF → GBP istatistikleri

XOF → GBP kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0013, en düşük 0,0013 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0013 oldu. XOF → GBP kurundaki değişiklik 0.31 değerindeydi.

XOF → GBP kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0013, en düşük 0,0013 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0013 oldu. XOF → GBP kurundaki değişiklik -1.97 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiXOF - GBP tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDGBPCADEURAUDMADSGDNGN
1 USD10,7911,4030,9471,549,9981,341.725,21
1 GBP1,26411,7721,1971,94612,6351,6932.180,23
1 CAD0,7130,56410,6751,0987,1280,9551.230,05
1 EUR1,0560,8351,4811,62610,5531,4141.821,05

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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CFA Frangı BCEAO'dan İngiliz sterlinine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak XOF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak GBP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut XOF → GBP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

CFA frangı BCEAO için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları CFA Frangı BCEAO / İngiliz Pound Sterlini
1 XOF0,00127 GBP
5 XOF0,00637 GBP
10 XOF0,01273 GBP
20 XOF0,02547 GBP
50 XOF0,06367 GBP
100 XOF0,12733 GBP
250 XOF0,31833 GBP
500 XOF0,63665 GBP
1000 XOF1,27330 GBP
2000 XOF2,54660 GBP
5000 XOF6,36650 GBP
10000 XOF12,73300 GBP
Çevrim kurları İngiliz Pound Sterlini / CFA Frangı BCEAO
1 GBP785,36200 XOF
5 GBP3.926,81000 XOF
10 GBP7.853,62000 XOF
20 GBP15.707,24000 XOF
50 GBP39.268,10000 XOF
100 GBP78.536,20000 XOF
250 GBP196.340,50000 XOF
500 GBP392.681,00000 XOF
1000 GBP785.362,00000 XOF
2000 GBP1.570.724,00000 XOF
5000 GBP3.926.810,00000 XOF
10000 GBP7.853.620,00000 XOF