100 CFA Frangı BCEAO'dan Cibuti frangına

Reel döviz kuru ile XOF → DJF çevirin

1,000CFA XOF = 0,2859Fdj DJF

09:57 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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XOF → DJF çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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DJF
1 XOF → DJFSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,29610,3034
Düşük0,28530,2853
Ortalama0,29130,2970
Değişim-2.91%-5.36%
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1 XOF → DJF istatistikleri

XOF → DJF kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,2961, en düşük 0,2853 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,2913 oldu. XOF → DJF kurundaki değişiklik -2.91 değerindeydi.

XOF → DJF kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,3034, en düşük 0,2853 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,2970 oldu. XOF → DJF kurundaki değişiklik -5.36 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiXOF - DJF tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDGBPCADEURAUDMADSGDNGN
1 USD10,7921,4030,9481,54110,0021,3411.720,28
1 GBP1,26311,7711,1971,94612,6291,6932.172,2
1 CAD0,7130,56510,6761,0987,130,9561.226,28
1 EUR1,0550,8351,4811,62510,5511,4141.814,64

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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CFA Frangı BCEAO'dan Cibuti frangına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak XOF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak DJF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut XOF → DJF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

CFA frangı BCEAO için en iyi döviz çiftleri

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Çevrim kurları CFA Frangı BCEAO / Cibuti Frangı
1 XOF0,28590 DJF
5 XOF1,42952 DJF
10 XOF2,85903 DJF
20 XOF5,71806 DJF
50 XOF14,29515 DJF
100 XOF28,59030 DJF
250 XOF71,47575 DJF
500 XOF142,95150 DJF
1000 XOF285,90300 DJF
2000 XOF571,80600 DJF
5000 XOF1.429,51500 DJF
10000 XOF2.859,03000 DJF
Çevrim kurları Cibuti Frangı / CFA Frangı BCEAO
1 DJF3,49769 XOF
5 DJF17,48845 XOF
10 DJF34,97690 XOF
20 DJF69,95380 XOF
50 DJF174,88450 XOF
100 DJF349,76900 XOF
250 DJF874,42250 XOF
500 DJF1.748,84500 XOF
1000 DJF3.497,69000 XOF
2000 DJF6.995,38000 XOF
5000 DJF17.488,45000 XOF
10000 DJF34.976,90000 XOF