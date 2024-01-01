100 CFA Frangı BCEAO'dan Çek korunasına

Reel döviz kuru ile XOF → CZK çevirin

1,000CFA XOF = 0,03858Kč CZK

09:55 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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XOF → CZK çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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CZK
1 XOF → CZKSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,03870,0387
Düşük0,03840,0381
Ortalama0,03860,0384
Değişim0.23%0.93%
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1 XOF → CZK istatistikleri

XOF → CZK kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0387, en düşük 0,0384 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0386 oldu. XOF → CZK kurundaki değişiklik 0.23 değerindeydi.

XOF → CZK kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0387, en düşük 0,0381 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0384 oldu. XOF → CZK kurundaki değişiklik 0.93 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiXOF - CZK tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDGBPCADEURAUDMADSGDNGN
1 USD10,7921,4030,9481,54110,0031,3411.720,28
1 GBP1,26311,7721,1971,94612,6341,6942.172,63
1 CAD0,7130,56410,6761,0987,130,9561.226,23
1 EUR1,0550,8351,4811,62510,551,4141.814,29

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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CFA Frangı BCEAO'dan Çek korunasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak XOF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CZK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut XOF → CZK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

CFA frangı BCEAO için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları CFA Frangı BCEAO / Çek Cumhuriyeti Korunası
1 XOF0,03858 CZK
5 XOF0,19289 CZK
10 XOF0,38578 CZK
20 XOF0,77157 CZK
50 XOF1,92892 CZK
100 XOF3,85783 CZK
250 XOF9,64458 CZK
500 XOF19,28915 CZK
1000 XOF38,57830 CZK
2000 XOF77,15660 CZK
5000 XOF192,89150 CZK
10000 XOF385,78300 CZK
Çevrim kurları Çek Cumhuriyeti Korunası / CFA Frangı BCEAO
1 CZK25,92130 XOF
5 CZK129,60650 XOF
10 CZK259,21300 XOF
20 CZK518,42600 XOF
50 CZK1.296,06500 XOF
100 CZK2.592,13000 XOF
250 CZK6.480,32500 XOF
500 CZK12.960,65000 XOF
1000 CZK25.921,30000 XOF
2000 CZK51.842,60000 XOF
5000 CZK129.606,50000 XOF
10000 CZK259.213,00000 XOF