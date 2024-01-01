bin CFA Frangı BCEAO'dan Kosta Rika kolonuna

Reel döviz kuru ile XOF → CRC çevirin

1,000CFA XOF = 0,8176₡ CRC

09:52 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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XOF → CRC çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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CRC
1 XOF → CRCSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,85410,8976
Düşük0,81730,8173
Ortalama0,84010,8631
Değişim-4.21%-7.53%
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1 XOF → CRC istatistikleri

XOF → CRC kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,8541, en düşük 0,8173 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,8401 oldu. XOF → CRC kurundaki değişiklik -4.21 değerindeydi.

XOF → CRC kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,8976, en düşük 0,8173 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,8631 oldu. XOF → CRC kurundaki değişiklik -7.53 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiXOF - CRC tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDGBPCADEURAUDMADSGDNGN
1 USD10,7921,4030,9481,54110,0021,3411.720,28
1 GBP1,26311,7721,1981,94712,6361,6942.173,32
1 CAD0,7130,56410,6761,0997,130,9561.226,36
1 EUR1,0550,8351,4811,62510,5511,4141.814,64

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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CFA Frangı BCEAO'dan Kosta Rika kolonuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak XOF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CRC seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut XOF → CRC kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

CFA frangı BCEAO için en iyi döviz çiftleri

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Çevrim kurları CFA Frangı BCEAO / Kosta Rika Kolonu
1 XOF0,81756 CRC
5 XOF4,08779 CRC
10 XOF8,17558 CRC
20 XOF16,35116 CRC
50 XOF40,87790 CRC
100 XOF81,75580 CRC
250 XOF204,38950 CRC
500 XOF408,77900 CRC
1000 XOF817,55800 CRC
2000 XOF1.635,11600 CRC
5000 XOF4.087,79000 CRC
10000 XOF8.175,58000 CRC
Çevrim kurları Kosta Rika Kolonu / CFA Frangı BCEAO
1 CRC1,22315 XOF
5 CRC6,11575 XOF
10 CRC12,23150 XOF
20 CRC24,46300 XOF
50 CRC61,15750 XOF
100 CRC122,31500 XOF
250 CRC305,78750 XOF
500 CRC611,57500 XOF
1000 CRC1.223,15000 XOF
2000 CRC2.446,30000 XOF
5000 CRC6.115,75000 XOF
10000 CRC12.231,50000 XOF