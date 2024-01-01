100 CFA Frangı BCEAO'dan İsviçre frangına

Reel döviz kuru ile XOF → CHF çevirin

1,000CFA XOF = 0,001420SFr. CHF

09:46 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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XOF → CHF çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

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CHF
1 XOF → CHFSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00140,0014
Düşük0,00140,0014
Ortalama0,00140,0014
Değişim-0.93%-1.90%
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1 XOF → CHF istatistikleri

XOF → CHF kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0014, en düşük 0,0014 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0014 oldu. XOF → CHF kurundaki değişiklik -0.93 değerindeydi.

XOF → CHF kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0014, en düşük 0,0014 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0014 oldu. XOF → CHF kurundaki değişiklik -1.90 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiXOF - CHF tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDGBPCADEURAUDMADSGDNGN
1 USD10,7921,4030,9491,54210,0071,3411.720,28
1 GBP1,26211,7711,1971,94612,6281,6922.170,74
1 CAD0,7130,56510,6761,0997,1310,9561.225,84
1 EUR1,0540,8351,47911,62510,5471,4131.813,09

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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CFA Frangı BCEAO'dan İsviçre frangına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak XOF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CHF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut XOF → CHF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

CFA frangı BCEAO için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları CFA Frangı BCEAO / İsviçre Frangı
1 XOF0,00142 CHF
5 XOF0,00710 CHF
10 XOF0,01420 CHF
20 XOF0,02840 CHF
50 XOF0,07100 CHF
100 XOF0,14200 CHF
250 XOF0,35499 CHF
500 XOF0,70999 CHF
1000 XOF1,41997 CHF
2000 XOF2,83994 CHF
5000 XOF7,09985 CHF
10000 XOF14,19970 CHF
Çevrim kurları İsviçre Frangı / CFA Frangı BCEAO
1 CHF704,24200 XOF
5 CHF3.521,21000 XOF
10 CHF7.042,42000 XOF
20 CHF14.084,84000 XOF
50 CHF35.212,10000 XOF
100 CHF70.424,20000 XOF
250 CHF176.060,50000 XOF
500 CHF352.121,00000 XOF
1000 CHF704.242,00000 XOF
2000 CHF1.408.484,00000 XOF
5000 CHF3.521.210,00000 XOF
10000 CHF7.042.420,00000 XOF